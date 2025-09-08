$41.350.00
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 21491 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 36756 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 46951 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 64333 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 74442 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 109302 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 92079 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 53708 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 57878 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
ЗСУ деокупували село Зарічне на Донеччині - Генштаб

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Збройні Сили України деокупували село Зарічне в Краматорському районі Донецької області. Населений пункт взяли під контроль сили 425 окремого штурмового полку "Скеля".

ЗСУ деокупували село Зарічне на Донеччині - Генштаб

Українські військові деокупували село Зарічне у Краматорському районі Донецької області. Про це повідомив у понеділок, 8 вересня Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН

Повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині. Слава Україні!

- йдеться у дописі до відео.

На відео уточнюються, що населений пункт взяли під контроль сили 425 окремого штурмового полку "Скеля".

Нагадаємо

Збройні Сили України зачистили Володимирівку та відкинули противника поблизу Разіного, Золотого Колодязя і в Новоторецькому. 

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України