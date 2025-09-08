ЗСУ деокупували село Зарічне на Донеччині - Генштаб
Київ • УНН
Збройні Сили України деокупували село Зарічне в Краматорському районі Донецької області. Населений пункт взяли під контроль сили 425 окремого штурмового полку "Скеля".
Українські військові деокупували село Зарічне у Краматорському районі Донецької області. Про це повідомив у понеділок, 8 вересня Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.
Повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині. Слава Україні!
На відео уточнюються, що населений пункт взяли під контроль сили 425 окремого штурмового полку "Скеля".
Нагадаємо
Збройні Сили України зачистили Володимирівку та відкинули противника поблизу Разіного, Золотого Колодязя і в Новоторецькому.
