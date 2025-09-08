Сили оборони зачистили Володимирівку та відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepState
Збройні Сили України зачистили Володимирівку та відкинули противника поблизу Разіного, Золотого Колодязя і в Новоторецькому. Водночас окупанти просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині.
Українські військові зачистили від ворога населений пункт на Донеччині та ще в кількох – відкинули противника. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний проєкт DeepState.
У неділю, 7 вересня о 23:50 аналітики DeepState оновили мапу і повідомили про успіхи Збройних Сил України.
Мапу оновлено. Сили Оборони України зачистили Володимирівку, відкинули противника поблизу Разіного, Золотого Колодязя та у Новоторецькому
Аналітики проєкту також повідомили, що окупанти просунулися в Луганській області.
"Ворог просунувся у Серебрянському лісництві", - пише DeepState.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував публікації низки західних медіа, які писали про нібито "новий масштабний наступ" російських військ на сході України. За його словами, мова йде не про нову кампанію, а про безперервний процес, який триває вже понад рік.
