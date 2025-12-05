Данія скоротить допомогу Україні у 2026 році

У 2026 році Данія планує пожертвувати Україні 9,4 мільярда крон. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2025 році, передає УНН із посиланням на DR.

У відповіді Комітету оборони міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявляє, що Данія наступного року пожертвує Україні 9,4 мільярда крон. Минулого року країна пожертвувала 16,5 мільярда крон, а роком раніше – майже 19 мільярдів крон.

Видання зауважує, що неодноразово протягом останніх років прем'єр-міністр Метте Фредеріксен наголошувала на важливості підтримки українських військових.

Нам потрібно збільшити нашу фінансову та військову підтримку України. (...) Україна сьогодні є гарантією безпеки Європи. Наша підтримка України – це пряма інвестиція у власну безпеку. І саме тому нам потрібно забезпечити довгострокове фінансування збройних сил України - наголосила Фредеріксен

Видання зауважує, що у 2023 році переважна більшість у парламенті Данії погодилася створити Фонд України. Наразі Данія досягла 70 мільярдів на військову підтримку України.

