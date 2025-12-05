Данія скоротить допомогу Україні у 2026 році
Київ • УНН
Данія планує пожертвувати Україні 9,4 мільярда крон у 2026 році, що майже вдвічі менше, ніж у 2025 році. Загалом країна виділила 70 мільярдів крон на військову підтримку України.
У 2026 році Данія планує пожертвувати Україні 9,4 мільярда крон. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2025 році, передає УНН із посиланням на DR.
Деталі
У відповіді Комітету оборони міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявляє, що Данія наступного року пожертвує Україні 9,4 мільярда крон. Минулого року країна пожертвувала 16,5 мільярда крон, а роком раніше – майже 19 мільярдів крон.
Видання зауважує, що неодноразово протягом останніх років прем'єр-міністр Метте Фредеріксен наголошувала на важливості підтримки українських військових.
Нам потрібно збільшити нашу фінансову та військову підтримку України. (...) Україна сьогодні є гарантією безпеки Європи. Наша підтримка України – це пряма інвестиція у власну безпеку. І саме тому нам потрібно забезпечити довгострокове фінансування збройних сил України
Додамо
Видання зауважує, що у 2023 році переважна більшість у парламенті Данії погодилася створити Фонд України. Наразі Данія досягла 70 мільярдів на військову підтримку України.
Данія дозволила Україні створити військове виробництво на своїй території – вперше в НАТО02.12.25, 18:18 • 10645 переглядiв