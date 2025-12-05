$42.180.02
11:17 • 12985 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
08:37 • 14961 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 21139 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 34383 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 43909 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 38127 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 64588 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 34580 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 57453 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24725 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Данія скоротить допомогу Україні у 2026 році

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Данія планує пожертвувати Україні 9,4 мільярда крон у 2026 році, що майже вдвічі менше, ніж у 2025 році. Загалом країна виділила 70 мільярдів крон на військову підтримку України.

Данія скоротить допомогу Україні у 2026 році

У 2026 році Данія планує пожертвувати Україні 9,4 мільярда крон. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2025 році, передає УНН із посиланням на DR.

Деталі

У відповіді Комітету оборони міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявляє, що Данія наступного року пожертвує Україні 9,4 мільярда крон. Минулого року країна пожертвувала 16,5 мільярда крон, а роком раніше – майже 19 мільярдів крон.

Видання зауважує, що неодноразово протягом останніх років прем'єр-міністр Метте Фредеріксен наголошувала на важливості підтримки українських військових.

Нам потрібно збільшити нашу фінансову та військову підтримку України. (...) Україна сьогодні є гарантією безпеки Європи. Наша підтримка України – це пряма інвестиція у власну безпеку. І саме тому нам потрібно забезпечити довгострокове фінансування збройних сил України 

- наголосила Фредеріксен

Додамо

Видання зауважує, що у 2023 році переважна більшість у парламенті Данії погодилася створити Фонд України. Наразі Данія досягла 70 мільярдів на військову підтримку України.

Данія дозволила Україні створити військове виробництво на своїй території – вперше в НАТО02.12.25, 18:18 • 10645 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Метте Фредеріксен
Троельс Лунд Поульсен
Данія
Україна