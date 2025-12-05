Дания сократит помощь Украине в 2026 году
Киев • УНН
Дания планирует пожертвовать Украине 9,4 миллиарда крон в 2026 году, что почти вдвое меньше, чем в 2025 году. В общей сложности страна выделила 70 миллиардов крон на военную поддержку Украины.
В 2026 году Дания планирует пожертвовать Украине 9,4 миллиарда крон. Эта сумма почти вдвое меньше, чем в 2025 году, передает УНН со ссылкой на DR.
Детали
В ответе Комитету обороны министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявляет, что Дания в следующем году пожертвует Украине 9,4 миллиарда крон. В прошлом году страна пожертвовала 16,5 миллиарда крон, а годом ранее – почти 19 миллиардов крон.
Издание отмечает, что неоднократно в течение последних лет премьер-министр Метте Фредериксен подчеркивала важность поддержки украинских военных.
Нам необходимо увеличить нашу финансовую и военную поддержку Украины. (...) Украина сегодня является гарантом безопасности Европы. Наша поддержка Украины – это прямая инвестиция в собственную безопасность. И именно поэтому нам необходимо обеспечить долгосрочное финансирование вооруженных сил Украины.
Добавим
Издание отмечает, что в 2023 году подавляющее большинство в парламенте Дании согласилось создать Фонд Украины. Сейчас Дания выделила 70 миллиардов на военную поддержку Украины.
