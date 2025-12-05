Дания сократит помощь Украине в 2026 году

$42.180.02
13457 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
15390 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
публикации
Эксклюзивы
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше
5 декабря, 06:30
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома
5 декабря, 06:50
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepState
08:25
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго
08:47
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты
11:30
публикации
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты
11:30
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
11:17
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше
5 декабря, 06:30
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет
4 декабря, 12:21
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Германия
Вашингтон
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO
12:40
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома
5 декабря, 06:50
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
4 декабря, 14:10
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
4 декабря, 08:53
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню
3 декабря, 09:06
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Дипломатка

Дания сократит помощь Украине в 2026 году

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Дания планирует пожертвовать Украине 9,4 миллиарда крон в 2026 году, что почти вдвое меньше, чем в 2025 году. В общей сложности страна выделила 70 миллиардов крон на военную поддержку Украины.

Дания сократит помощь Украине в 2026 году

В 2026 году Дания планирует пожертвовать Украине 9,4 миллиарда крон. Эта сумма почти вдвое меньше, чем в 2025 году, передает УНН со ссылкой на DR.

Детали

В ответе Комитету обороны министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявляет, что Дания в следующем году пожертвует Украине 9,4 миллиарда крон. В прошлом году страна пожертвовала 16,5 миллиарда крон, а годом ранее – почти 19 миллиардов крон.

Издание отмечает, что неоднократно в течение последних лет премьер-министр Метте Фредериксен подчеркивала важность поддержки украинских военных.

Нам необходимо увеличить нашу финансовую и военную поддержку Украины. (...) Украина сегодня является гарантом безопасности Европы. Наша поддержка Украины – это прямая инвестиция в собственную безопасность. И именно поэтому нам необходимо обеспечить долгосрочное финансирование вооруженных сил Украины.

- подчеркнула Фредериксен

Добавим

Издание отмечает, что в 2023 году подавляющее большинство в парламенте Дании согласилось создать Фонд Украины. Сейчас Дания выделила 70 миллиардов на военную поддержку Украины.

Дания разрешила Украине создать военное производство на своей территории – впервые в НАТО
02.12.25, 18:18

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Метте Фредериксен
Троэльс Лунд Поульсен
Дания
Украина