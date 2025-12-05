Дания сократит помощь Украине в 2026 году

В 2026 году Дания планирует пожертвовать Украине 9,4 миллиарда крон. Эта сумма почти вдвое меньше, чем в 2025 году, передает УНН со ссылкой на DR.

Детали

В ответе Комитету обороны министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявляет, что Дания в следующем году пожертвует Украине 9,4 миллиарда крон. В прошлом году страна пожертвовала 16,5 миллиарда крон, а годом ранее – почти 19 миллиардов крон.

Издание отмечает, что неоднократно в течение последних лет премьер-министр Метте Фредериксен подчеркивала важность поддержки украинских военных.

Нам необходимо увеличить нашу финансовую и военную поддержку Украины. (...) Украина сегодня является гарантом безопасности Европы. Наша поддержка Украины – это прямая инвестиция в собственную безопасность. И именно поэтому нам необходимо обеспечить долгосрочное финансирование вооруженных сил Украины. - подчеркнула Фредериксен

Добавим

Издание отмечает, что в 2023 году подавляющее большинство в парламенте Дании согласилось создать Фонд Украины. Сейчас Дания выделила 70 миллиардов на военную поддержку Украины.

