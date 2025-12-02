$42.340.08
12:35
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Дания разрешила Украине создать военное производство на своей территории – впервые в НАТО

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Дания впервые в НАТО разрешила украинскому предприятию Fire Point разместить производство ракетного топлива на своей территории. Завод в Войенсе, вблизи авиабазы Скрудструп, должен заработать в 2026 году.

Дания разрешила Украине создать военное производство на своей территории – впервые в НАТО

В городе Войенс на юге Дании начата подготовка к строительству завода по производству ракетного топлива для Украины. Этот шаг стал первым случаем в рамках НАТО, когда страна-член альянса разрешила украинскому оборонному предприятию разместить производственную площадку на своей территории. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Подробности

Министр экономики Дании Мортен Бёдсков, бургомистр Мадс Скау и директор датского отделения украинской компании Fire Point Вячеслав Бондарчук символически вкопали лопаты на месте будущего завода. Объект располагается вблизи авиабазы Скрудструп, и на нем планируется производить твердое ракетное топливо военного назначения.

Для усиления взаимодействия: Генпрокурор Кравченко предложил послу Дании провести совместную встречу с представителями датского бизнеса в Украине24.11.25, 14:30 • 2408 просмотров

Размещение производства в Дании позволит минимизировать риск возможного российского удара по предприятию. Завод ожидается к запуску в 2026 году.

Вместе с тем проект вызывает беспокойство у местных жителей: датские СМИ сообщают, что они волнуются из-за безопасности и потенциальной диверсионной угрозы со стороны России.

Дания выделяет для Украины новый пакет военной помощи: что он предусматривает11.11.25, 22:48 • 4377 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Бильд
НАТО
Дания
Украина