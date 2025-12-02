Дания разрешила Украине создать военное производство на своей территории – впервые в НАТО
Киев • УНН
Дания впервые в НАТО разрешила украинскому предприятию Fire Point разместить производство ракетного топлива на своей территории. Завод в Войенсе, вблизи авиабазы Скрудструп, должен заработать в 2026 году.
В городе Войенс на юге Дании начата подготовка к строительству завода по производству ракетного топлива для Украины. Этот шаг стал первым случаем в рамках НАТО, когда страна-член альянса разрешила украинскому оборонному предприятию разместить производственную площадку на своей территории. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.
Подробности
Министр экономики Дании Мортен Бёдсков, бургомистр Мадс Скау и директор датского отделения украинской компании Fire Point Вячеслав Бондарчук символически вкопали лопаты на месте будущего завода. Объект располагается вблизи авиабазы Скрудструп, и на нем планируется производить твердое ракетное топливо военного назначения.
Размещение производства в Дании позволит минимизировать риск возможного российского удара по предприятию. Завод ожидается к запуску в 2026 году.
Вместе с тем проект вызывает беспокойство у местных жителей: датские СМИ сообщают, что они волнуются из-за безопасности и потенциальной диверсионной угрозы со стороны России.
