Дания разрешила Украине создать военное производство на своей территории – впервые в НАТО

В городе Войенс на юге Дании начата подготовка к строительству завода по производству ракетного топлива для Украины. Этот шаг стал первым случаем в рамках НАТО, когда страна-член альянса разрешила украинскому оборонному предприятию разместить производственную площадку на своей территории. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Подробности

Министр экономики Дании Мортен Бёдсков, бургомистр Мадс Скау и директор датского отделения украинской компании Fire Point Вячеслав Бондарчук символически вкопали лопаты на месте будущего завода. Объект располагается вблизи авиабазы Скрудструп, и на нем планируется производить твердое ракетное топливо военного назначения.

Для усиления взаимодействия: Генпрокурор Кравченко предложил послу Дании провести совместную встречу с представителями датского бизнеса в Украине

Размещение производства в Дании позволит минимизировать риск возможного российского удара по предприятию. Завод ожидается к запуску в 2026 году.

Вместе с тем проект вызывает беспокойство у местных жителей: датские СМИ сообщают, что они волнуются из-за безопасности и потенциальной диверсионной угрозы со стороны России.

Дания выделяет для Украины новый пакет военной помощи: что он предусматривает