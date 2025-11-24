Для усиления взаимодействия: Генпрокурор Кравченко предложил послу Дании провести совместную встречу с представителями датского бизнеса в Украине

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел содержательную и продуктивную встречу с послом Королевства Дании в Украине Томасом Лундом-Соренсеном. Говорили о конкретных шагах Офиса Генпрокурора для защиты бизнеса, возможности совместной встречи с представителями датского бизнеса в Украине, а также о сотрудничестве в сфере безопасности, передает УНН.

Сегодня имел очень содержательную и продуктивную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дании в Украине, господином Томасом Лундом-Соренсеном. Искренне поздравил господина Посла с назначением и отметил его колоссальный опыт в дипломатической службе и сфере кибербезопасности. Уверен, что он продолжит укреплять партнерство между нашими странами. Особо ценим принципиальную позицию Дании, ведь ее поддержка важна не только в оборонной и гуманитарной сферах, но и в дипломатической и инвестиционной плоскостях - сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, в контексте сотрудничества стран в рамках экспортно-инвестиционного фонда, через который Дания инвестирует в украинские компании, обсудили конкретные шаги, которые Офис Генерального прокурора предпринимает для защиты бизнеса.

Рассказал господину Послу об онлайн-платформе "СтопДавление", а также предложил провести совместную встречу с представителями датского бизнеса в Украине для усиления взаимодействия - добавил Кравченко.

Особое внимание, по словам Генпрокурора, уделили работе в рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, в частности по расследованию международных преступлений, совершенных российской федерацией. Кравченко подчеркнул, что это направление остается для нас ключевым. К сожалению, количество военных преступлений рф растет, и, как следствие, количество жертв тоже. Если в прошлом году было зафиксировано около 130 тысяч таких преступлений, то сегодня эта цифра превышает 194 тысячи эпизодов.

По его словам, поддержка Дании в создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины – еще один реальный шаг к наказанию виновных за все совершенные зверства. Генпрокурор убежден, что Спецтрибунал станет местом, где все преступники предстанут перед законом и получат справедливое наказание.

Отдельно поблагодарил господина Посла за присоединение Дании к иску Украины против россии по геноциду в Международном суде ООН. Наши народы объединены общей целью - остановить агрессию, привлечь виновных к ответственности и обеспечить мирное будущее для наших детей. Спасибо Дании за все, что уже сделано, и за готовность в дальнейшем усиливать сотрудничество! - резюмировал Кравченко.

8 июля Генпрокурор Кравченко сообщил о проведении в Офисе Генпрокурора качественного аудита "зависших" дел в отношении бизнеса. По его словам, речь идет о делах, которые годами не расследовались, не содержали объективных данных преступления и не имели судебной перспективы.

Качественный аудит: Кравченко сообщил о закрытии более 3700 «зависших» уголовных производств

2 сентября Кравченко презентовал портал "СтопДавление" для упрощения жизни бизнеса и исключения давления. Портал обеспечит постоянную оперативную коммуникацию, защищая честный бизнес.

7 октября Руслан Кравченко сообщил, что за месяц работы портала "СтопДавление", который был создан для обеспечения прямой коммуникации бизнеса с прокуратурой, 12 бизнесов получили результат.