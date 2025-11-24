$42.270.11
48.700.19
ukenru
11:25 • 4044 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:50 • 9074 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"
10:32 • 7802 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58 • 7670 просмотра
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41 • 6936 просмотра
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
Эксклюзив
07:12 • 31303 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
24 ноября, 06:19 • 22500 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
24 ноября, 06:00 • 23316 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 28521 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 32669 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
Для усиления взаимодействия: Генпрокурор Кравченко предложил послу Дании провести совместную встречу с представителями датского бизнеса в Украине

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко встретился с послом Дании Томасом Лундом-Соренсеном, обсудив защиту бизнеса и сотрудничество в сфере безопасности. Они также затронули расследование международных преступлений рф и создание Специального трибунала.

Для усиления взаимодействия: Генпрокурор Кравченко предложил послу Дании провести совместную встречу с представителями датского бизнеса в Украине

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел содержательную и продуктивную встречу с послом Королевства Дании в Украине Томасом Лундом-Соренсеном. Говорили о конкретных шагах Офиса Генпрокурора для защиты бизнеса, возможности совместной встречи с представителями датского бизнеса в Украине, а также о сотрудничестве в сфере безопасности, передает УНН.

Сегодня имел очень содержательную и продуктивную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дании в Украине, господином Томасом Лундом-Соренсеном. Искренне поздравил господина Посла с назначением и отметил его колоссальный опыт в дипломатической службе и сфере кибербезопасности. Уверен, что он продолжит укреплять партнерство между нашими странами. Особо ценим принципиальную позицию Дании, ведь ее поддержка важна не только в оборонной и гуманитарной сферах, но и в дипломатической и инвестиционной плоскостях

- сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, в контексте сотрудничества стран в рамках экспортно-инвестиционного фонда, через который Дания инвестирует в украинские компании, обсудили конкретные шаги, которые Офис Генерального прокурора предпринимает для защиты бизнеса.

Рассказал господину Послу об онлайн-платформе "СтопДавление", а также предложил провести совместную встречу с представителями датского бизнеса в Украине для усиления взаимодействия

- добавил Кравченко.

"Никто в Украине этого не делал": Кравченко раскрыл масштаб закрытия уголовных производств в отношении бизнеса16.10.25, 18:32 • 115314 просмотров

Особое внимание, по словам Генпрокурора, уделили работе в рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, в частности по расследованию международных преступлений, совершенных российской федерацией. Кравченко подчеркнул, что это направление остается для нас ключевым. К сожалению, количество военных преступлений рф растет, и, как следствие, количество жертв тоже. Если в прошлом году было зафиксировано около 130 тысяч таких преступлений, то сегодня эта цифра превышает 194 тысячи эпизодов.

По его словам, поддержка Дании в создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины – еще один реальный шаг к наказанию виновных за все совершенные зверства. Генпрокурор убежден, что Спецтрибунал станет местом, где все преступники предстанут перед законом и получат справедливое наказание.

Первая экстрадиция российского военного, Спецтрибунал и координация дальнейших шагов: Кравченко подвел итоги визита в Литву31.10.25, 14:24 • 3376 просмотров

Отдельно поблагодарил господина Посла за присоединение Дании к иску Украины против россии по геноциду в Международном суде ООН. Наши народы объединены общей целью - остановить агрессию, привлечь виновных к ответственности и обеспечить мирное будущее для наших детей. Спасибо Дании за все, что уже сделано, и за готовность в дальнейшем усиливать сотрудничество!

- резюмировал Кравченко.

Дополнение

8 июля Генпрокурор Кравченко сообщил о проведении в Офисе Генпрокурора качественного аудита "зависших" дел в отношении бизнеса. По его словам, речь идет о делах, которые годами не расследовались, не содержали объективных данных преступления и не имели судебной перспективы.

Качественный аудит: Кравченко сообщил о закрытии более 3700 «зависших» уголовных производств08.07.25, 17:00 • 1905 просмотров

2 сентября Кравченко презентовал портал "СтопДавление" для упрощения жизни бизнеса и исключения давления. Портал обеспечит постоянную оперативную коммуникацию, защищая честный бизнес.

7 октября Руслан Кравченко сообщил, что за месяц работы портала "СтопДавление", который был создан для обеспечения прямой коммуникации бизнеса с прокуратурой, 12 бизнесов получили результат.

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Международный суд ООН
Организация Объединенных Наций
Дания
Украина