Первая экстрадиция российского военного, Спецтрибунал и координация дальнейших шагов: Кравченко подвел итоги визита в Литву
Киев • УНН
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подытожил визит в Литву, главной целью которого была первая в истории экстрадиция российского военнослужащего за военные преступления. Он провел встречи с Президентом Литвы Гитанасом Науседой и Генеральным прокурором Нидой Грунскене для координации дальнейших шагов в сфере правосудия.
Принципиальность. Справедливость. Партнерство. 30-31 октября совершил рабочий визит в Литовскую Республику. Главная цель – первая в истории экстрадиция российского военнослужащего за военные преступления, совершенные на территории Украины, и координация дальнейших шагов в этом направлении
Генпрокурор провел две ключевые встречи, которые, по его словам, "в очередной раз подтвердили стратегическое единство наших государств".
Одна из них - встреча с Президентом Литвы господином Гитанасом Науседой.
"Имел честь от имени украинского народа выразить искреннюю благодарность за непоколебимую поддержку нашего государства, которая не прекращается с первых дней российской агрессии. Наша первая встреча с господином Президентом состоялась еще в августе 2023 года, когда я возглавлял Киевскую областную военную администрацию. Тогда он лично пообщался с людьми, пережившими оккупацию, и пообещал: Литва будет вместе с Украиной столько, сколько нужно. Сегодня мы видим, что это обещание подкреплено конкретными действиями", - сообщил Кравченко.
По его словам, стороны обсудили ключевые направления сотрудничества в сфере правосудия:
- создание Специального трибунала для привлечения к ответственности за преступление агрессии;
- неотвратимость наказания для всех причастных к военным преступлениям;
- поддержку Литвы на международной арене, благодаря которой голос справедливости звучит громко и четко.
"Отдельно поблагодарил Литву за помощь в восстановлении социальной и образовательной инфраструктуры Киевщины в частности, детского сада в Ирпене и Бородянского лицея", - указал Генпрокурор.
Вторая встреча - с Генеральным прокурором Литвы госпожой Нидой Грунскене.
Мы закрепили результат, который уже вошел в историю: экстрадицию российского военнослужащего по принципу универсальной юрисдикции
По его словам, с литовской коллегой сосредоточились на дальнейших шагах:
- углублении сотрудничества в рамках Совместной следственной группы (JIT) «Дело Украины»;
- усилении координации по противодействию вербовке российскими спецслужбами временно перемещенных граждан Украины;
- противодействии трансграничному мошенничеству наши совместные группы демонстрируют значительные результаты по делам так называемых «колл-центров»;
- усилении работы Международного центра по преследованию преступления агрессии (ICPA).
"Отдельно поблагодарил литовских коллег за материально-техническую поддержку прифронтовых прокуратур. Для нас это реальная, конкретная помощь, которая усиливает нашу устойчивость", - сообщил Генпрокурор.
"Я искренне благодарен Литовской Республике за принципиальную позицию, солидарность и настоящее партнерство. Tautos jėga vienybėje – сила народа в единстве!" - подытожил Кравченко.
