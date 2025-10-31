Первая экстрадиция российского военного, Спецтрибунал и координация дальнейших шагов: Кравченко подвел итоги визита в Литву

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подытожил визит в Литву, главной целью которого была первая в истории экстрадиция российского военнослужащего за военные преступления. Он провел встречи с Президентом Литвы Гитанасом Науседой и Генеральным прокурором Нидой Грунскене для координации дальнейших шагов в сфере правосудия.