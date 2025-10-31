Первая экстрадиция российского военного, Спецтрибунал и координация дальнейших шагов: Кравченко подвел итоги визита в Литву

$42.080.01
Эксклюзив
12:28 • 2270 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 9552 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 3746 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 15836 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 11533 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 17078 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 23595 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:56 • 13932 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
07:53 • 23748 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
07:20 • 21939 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto31 октября, 06:24 • 32079 просмотра
Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россииVideo31 октября, 06:50 • 4610 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику08:39 • 27082 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 20659 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 12526 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов12:08 • 9592 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
10:56 • 15850 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 12628 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 20758 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 65603 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video11:19 • 3518 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 25689 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 58136 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 62601 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 84786 просмотра
Первая экстрадиция российского военного, Спецтрибунал и координация дальнейших шагов: Кравченко подвел итоги визита в Литву

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подытожил визит в Литву, главной целью которого была первая в истории экстрадиция российского военнослужащего за военные преступления. Он провел встречи с Президентом Литвы Гитанасом Науседой и Генеральным прокурором Нидой Грунскене для координации дальнейших шагов в сфере правосудия.

Первая экстрадиция российского военного, Спецтрибунал и координация дальнейших шагов: Кравченко подвел итоги визита в Литву

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подытожил визит в Литву, главной целью которого была первая в истории экстрадиция российского военнослужащего за военные преступления, совершенные на территории Украины, указав, что с литовскими коллегами состоялась координация дальнейших шагов в этом направлении, пишет УНН.

Принципиальность. Справедливость. Партнерство. 30-31 октября совершил рабочий визит в Литовскую Республику. Главная цель – первая в истории экстрадиция российского военнослужащего за военные преступления, совершенные на территории Украины, и координация дальнейших шагов в этом направлении

- сообщил Кравченко.

Генпрокурор провел две ключевые встречи, которые, по его словам, "в очередной раз подтвердили стратегическое единство наших государств".

Одна из них - встреча с Президентом Литвы господином Гитанасом Науседой.

"Имел честь от имени украинского народа выразить искреннюю благодарность за непоколебимую поддержку нашего государства, которая не прекращается с первых дней российской агрессии. Наша первая встреча с господином Президентом состоялась еще в августе 2023 года, когда я возглавлял Киевскую областную военную администрацию. Тогда он лично пообщался с людьми, пережившими оккупацию, и пообещал: Литва будет вместе с Украиной столько, сколько нужно. Сегодня мы видим, что это обещание подкреплено конкретными действиями", - сообщил Кравченко.

По его словам, стороны обсудили ключевые направления сотрудничества в сфере правосудия:

  • создание Специального трибунала для привлечения к ответственности за преступление агрессии;
    • неотвратимость наказания для всех причастных к военным преступлениям;
      • поддержку Литвы на международной арене, благодаря которой голос справедливости звучит громко и четко.

        "Отдельно поблагодарил Литву за помощь в восстановлении социальной и образовательной инфраструктуры Киевщины в частности, детского сада в Ирпене и Бородянского лицея", - указал Генпрокурор.

        Вторая встреча - с Генеральным прокурором Литвы госпожой Нидой Грунскене.

        Мы закрепили результат, который уже вошел в историю: экстрадицию российского военнослужащего по принципу универсальной юрисдикции

        - отметил Кравченко.

        По его словам, с литовской коллегой сосредоточились на дальнейших шагах:

        • углублении сотрудничества в рамках Совместной следственной группы (JIT) «Дело Украины»;
          • усилении координации по противодействию вербовке российскими спецслужбами временно перемещенных граждан Украины;
            • противодействии трансграничному мошенничеству наши совместные группы демонстрируют значительные результаты по делам так называемых «колл-центров»;
              • усилении работы Международного центра по преследованию преступления агрессии (ICPA).

                "Отдельно поблагодарил литовских коллег за материально-техническую поддержку прифронтовых прокуратур. Для нас это реальная, конкретная помощь, которая усиливает нашу устойчивость", - сообщил Генпрокурор.

                "Я искренне благодарен Литовской Республике за принципиальную позицию, солидарность и настоящее партнерство. Tautos jėga vienybėje – сила народа в единстве!" - подытожил Кравченко.

                "Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для суда31.10.25, 12:52 • 11549 просмотров

                Юлия Шрамко

                ПолитикаНовости Мира
                Военное положение
                Война в Украине
                Руслан Кравченко
                Гитанас Науседа
                Литва
                Украина