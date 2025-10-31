"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для суду

$42.080.01
48.980.00
ukenru
12:08 • 334 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
Ексклюзив
10:56 • 11301 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 8566 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 15471 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 22458 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 13428 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 23404 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
07:20 • 21858 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 24278 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
31 жовтня, 05:58 • 21093 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Командири рф страчують солдатів, які відмовляються воювати в Україні – розслідування "Верстки"31 жовтня, 02:35 • 34405 перегляди
Під володимиром у рф атакований дронами один із найбільших енерговузлів регіону – OSINT-аналіз ASTRA31 жовтня, 02:45 • 22648 перегляди
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto06:24 • 30032 перегляди
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику08:39 • 24913 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 17078 перегляди
Публікації
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08 • 338 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56 • 11303 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 10011 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 17097 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 63940 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Джером Пауелл
Андрій Одарченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Одеса
Реклама
УНН Lite
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19 • 1536 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 24593 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 57064 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 61615 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 83865 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Серіали
Фільм

"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для суду

Київ • УНН

 • 8584 перегляди

Україна передала російського військовослужбовця до Литви для кримінального переслідування за воєнні злочини. Підозрюваного взято під варту, йому загрожує довічне ув'язнення.

"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для суду

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що вперше від початку повномасштабного вторгнення рф Україна передала до іноземної держави російського військового для реального кримінального переслідування за воєнні злочини. Про це пише УНН.

Історична подія для правосуддя. Вперше від початку повномасштабної агресії Україна передала до іноземної держави– Литви російського військовослужбовця для реального кримінального переслідування за воєнні злочини. Це історичний та важливий прецедент для всієї системи міжнародного правосуддя

-  вказав Кравченко.

Кравченко повідомив, що 30 жовтня Віленський окружний суд за клопотанням прокурора Генеральної прокуратури Литви взяв підозрюваного під варту на три місяці.

Йдеться про старшого матроса військової поліції зс рф, якого українські Збройні Сили взяли в полон на Запорізькому напрямі поблизу Роботине.

За даними української прокуратури, він був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими.

Звірства під час окупації Бучі: командир взводу армії рф отримав підозру за вбивство 17 мирних жителів31.10.25, 10:14 • 2080 переглядiв

Побиття, тортури електричним струмом, удушення, тримання людей у металевих сейфах та інші жахіття, які навіть важко уявити, все це він застосовував разом із іншими військовими свого підрозділу. Однією з його жертв був громадянин Литви

- розповів Генпрокурор.

У Литві йому висунуто підозру за статтями Кримінального кодексу за воєнні злочини, катування, незаконне позбавлення волі, порушення Женевських конвенцій.

За скоєне він може пожиттєво опинитися у вʼязниці.

Хочу зауважити, що це стало можливим завдяки ефективній роботі Спільної слідчої групи "Справа України" та партнерству з литовськими колегами. Це не просто юридична дія. Це чіткий сигнал кожному воєнному злочинцю: ви не зможете сховатися від відповідальності в жодній країні вільного світу.  Правосуддя відбудеться. Саме про це мав конструктивне спілкування з Президентом Литовської Республіки паном Науседою та Генеральним прокурором Литви пані Грунскене

- наголосив Кравченко.

Катували українців під час окупації Ізюма та Херсона: ідентифікували трьох військових рф, одного з них засуджено до довічного17.10.25, 14:29 • 4468 переглядiв

Тетяна Краєвська

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Руслан Кравченко
Гітанас Науседа
Запорізька область
Збройні сили України
Литва
Україна