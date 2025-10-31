"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для суду

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що вперше від початку повномасштабного вторгнення рф Україна передала до іноземної держави російського військового для реального кримінального переслідування за воєнні злочини. Про це пише УНН.

Історична подія для правосуддя. Вперше від початку повномасштабної агресії Україна передала до іноземної держави– Литви російського військовослужбовця для реального кримінального переслідування за воєнні злочини. Це історичний та важливий прецедент для всієї системи міжнародного правосуддя

Кравченко повідомив, що 30 жовтня Віленський окружний суд за клопотанням прокурора Генеральної прокуратури Литви взяв підозрюваного під варту на три місяці.

Йдеться про старшого матроса військової поліції зс рф, якого українські Збройні Сили взяли в полон на Запорізькому напрямі поблизу Роботине.

За даними української прокуратури, він був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими.

Звірства під час окупації Бучі: командир взводу армії рф отримав підозру за вбивство 17 мирних жителів

Побиття, тортури електричним струмом, удушення, тримання людей у металевих сейфах та інші жахіття, які навіть важко уявити, все це він застосовував разом із іншими військовими свого підрозділу. Однією з його жертв був громадянин Литви

У Литві йому висунуто підозру за статтями Кримінального кодексу за воєнні злочини, катування, незаконне позбавлення волі, порушення Женевських конвенцій.

За скоєне він може пожиттєво опинитися у вʼязниці.

Хочу зауважити, що це стало можливим завдяки ефективній роботі Спільної слідчої групи "Справа України" та партнерству з литовськими колегами. Це не просто юридична дія. Це чіткий сигнал кожному воєнному злочинцю: ви не зможете сховатися від відповідальності в жодній країні вільного світу. Правосуддя відбудеться. Саме про це мав конструктивне спілкування з Президентом Литовської Республіки паном Науседою та Генеральним прокурором Литви пані Грунскене