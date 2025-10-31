$42.080.01
Звірства під час окупації Бучі: командир взводу армії рф отримав підозру за вбивство 17 мирних жителів

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру російському командиру, який наказав вбивати мирних жителів Бучі. Він причетний до смерті щонайменше 17 цивільних осіб.

Звірства під час окупації Бучі: командир взводу армії рф отримав підозру за вбивство 17 мирних жителів

Російському командиру, причетному до вбивств 17 мирних жителів Бучі, повідомили про підозру, поінформували в Офісі Генпрокурора у п'ятницю, пише УНН

Йдеться про командира одного із взводів армії рф, якому повідомлено про підозру за віддання наказу на вбивства, безпосередню участь у злочинах та протиправні дії підлеглих. Він один із 6 підозрюваних російських військових, які чинили звірства в Бучі і вірили, що ніхто і ніколи їх не знайде. Однак, прокурори притягнули їх до кримінальної відповідальності

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

Деталі

За даними слідства, 7 березня 2022 року під час окупації Київщини військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії Повітряно-десантних військ зс рф під командуванням лейтенанта встановили контроль над районом "Лісова Буча".

Проводячи так звану "фільтрацію" вони здійснювали обшуки, катування і вбивства проукраїнськи налаштованих мирних жителів, які, на їх думку, могли допомагати силам оборони України, повідомили у прокуратурі.

Упродовж березня 2022 року підлеглі цього офіцера вбили щонайменше 17 цивільних осіб. Щоб приховати злочини, тіла деяких вбитих вони спалили

- ідеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

"Командир взводу, замість того, щоб дотримуватися законів і звичаїв війни, сам їх порушував, закликаючи підлеглих чинити звірства, переконуючи їх у безкарності. Він організував систему звітування, завдяки якій знав про всі їхні дії на окупованій території, і мав реальні можливості запобігати злочинам або карати за їхнє вчинення", - наголосили у прокуратурі.

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, дії та накази російського командира "створили систему, у якій насильство проти мирних мешканців стало нормою поведінки всього підрозділу". Командир цього підрозділу повністю контролював дії своїх підлеглих, вказали у прокуратурі.

Крім того, встановлено, що сам командир брав безпосередню участь у жорстокому поводженні з трьома цивільними особами та погрожував їм убивством

- сказано у повідомленні Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора проведено масштабний комплекс слідчих дій: допитано понад 330 потерпілих та свідків, проведено 59 слідчих експериментів, 86 впізнань за фотознімками, 89 оглядів місць подій та 3 ексгумації тіл вбитих.

"Отримані докази дозволили детально відтворити обставини вбивств 17 мирних жителів", - ідеться у повідомленні.

У результаті проведеної роботи слідчими та прокурорами зібрано вичерпні докази щодо злочинів. Встановлено безпосередніх виконавців та надано унікальну, комплексну правову оцінку діям командира взводу.

Його притягнуто до відповідальності за трьома формами воєнного злочину - віддання злочинного наказу, безпосереднє вчинення злочину спільно з іншими військовослужбовцями та командна відповідальність (відповідальність за злочини, вчинені підлеглими)

- повідомили у прокуратурі.

Досудове розслідування у цьому провадженні триває. Прокурори і слідчі продовжують збір доказів воєнних злочинів, вчинених російсько-окупаційними військами в Бучі.

Воєнні злочини росіян у Бучі: викрито особи 13 командирів рф, відповідальних за звірства28.09.25, 18:38 • 4743 перегляди

Юлія Шрамко

