Зверства во время оккупации Бучи: командир взвода армии РФ получил подозрение за убийство 17 мирных жителей

07:20 • 5162 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
06:45 • 12764 просмотра
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 13608 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 40071 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 43270 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 34227 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 67721 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 13127 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 28062 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 27089 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзивы
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 49078 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 67709 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 62348 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 121248 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 111090 просмотра
УНН Lite
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 16621 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 49170 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 54550 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 77392 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 80847 просмотра
Зверства во время оккупации Бучи: командир взвода армии РФ получил подозрение за убийство 17 мирных жителей

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении российскому командиру, который приказал убивать мирных жителей Бучи. Он причастен к смерти по меньшей мере 17 гражданских лиц.

Зверства во время оккупации Бучи: командир взвода армии РФ получил подозрение за убийство 17 мирных жителей

Российскому командиру, причастному к убийствам 17 мирных жителей Бучи, сообщили о подозрении, проинформировали в Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН

Речь идет о командире одного из взводов армии РФ, которому сообщено о подозрении за отдачу приказа на убийства, непосредственное участие в преступлениях и противоправные действия подчиненных. Он один из 6 подозреваемых российских военных, которые совершали зверства в Буче и верили, что никто и никогда их не найдет. Однако прокуроры привлекли их к уголовной ответственности

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Подробности

По данным следствия, 7 марта 2022 года во время оккупации Киевской области военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ под командованием лейтенанта установили контроль над районом "Лесная Буча".

Проводя так называемую "фильтрацию", они осуществляли обыски, пытки и убийства проукраински настроенных мирных жителей, которые, по их мнению, могли помогать силам обороны Украины, сообщили в прокуратуре.

В течение марта 2022 года подчиненные этого офицера убили по меньшей мере 17 гражданских лиц. Чтобы скрыть преступления, тела некоторых убитых они сожгли

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

"Командир взвода, вместо того чтобы соблюдать законы и обычаи войны, сам их нарушал, призывая подчиненных совершать зверства, убеждая их в безнаказанности. Он организовал систему отчетности, благодаря которой знал обо всех их действиях на оккупированной территории и имел реальные возможности предотвращать преступления или наказывать за их совершение", - подчеркнули в прокуратуре.

Как отметили в Офисе Генпрокурора, действия и приказы российского командира "создали систему, в которой насилие против мирных жителей стало нормой поведения всего подразделения". Командир этого подразделения полностью контролировал действия своих подчиненных, указали в прокуратуре.

Кроме того, установлено, что сам командир принимал непосредственное участие в жестоком обращении с тремя гражданскими лицами и угрожал им убийством

- сказано в сообщении Офиса Генпрокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора проведен масштабный комплекс следственных действий: допрошено более 330 потерпевших и свидетелей, проведено 59 следственных экспериментов, 86 опознаний по фотоснимкам, 89 осмотров мест происшествий и 3 эксгумации тел убитых.

"Полученные доказательства позволили детально воспроизвести обстоятельства убийств 17 мирных жителей", - говорится в сообщении.

В результате проведенной работы следователями и прокурорами собраны исчерпывающие доказательства преступлений. Установлены непосредственные исполнители и дана уникальная, комплексная правовая оценка действиям командира взвода.

Он привлечен к ответственности по трем формам военного преступления - отдача преступного приказа, непосредственное совершение преступления совместно с другими военнослужащими и командная ответственность (ответственность за преступления, совершенные подчиненными)

- сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование в этом производстве продолжается. Прокуроры и следователи продолжают сбор доказательств военных преступлений, совершенных российско-оккупационными войсками в Буче.

Военные преступления россиян в Буче: разоблачены личности 13 командиров РФ, ответственных за зверства28.09.25, 18:38 • 4739 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Обыск
Война в Украине
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Вооруженные силы Украины