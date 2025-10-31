Зверства во время оккупации Бучи: командир взвода армии РФ получил подозрение за убийство 17 мирных жителей

Российскому командиру, причастному к убийствам 17 мирных жителей Бучи, сообщили о подозрении, проинформировали в Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН.

Речь идет о командире одного из взводов армии РФ, которому сообщено о подозрении за отдачу приказа на убийства, непосредственное участие в преступлениях и противоправные действия подчиненных. Он один из 6 подозреваемых российских военных, которые совершали зверства в Буче и верили, что никто и никогда их не найдет. Однако прокуроры привлекли их к уголовной ответственности - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Подробности

По данным следствия, 7 марта 2022 года во время оккупации Киевской области военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ под командованием лейтенанта установили контроль над районом "Лесная Буча".

Проводя так называемую "фильтрацию", они осуществляли обыски, пытки и убийства проукраински настроенных мирных жителей, которые, по их мнению, могли помогать силам обороны Украины, сообщили в прокуратуре.

В течение марта 2022 года подчиненные этого офицера убили по меньшей мере 17 гражданских лиц. Чтобы скрыть преступления, тела некоторых убитых они сожгли - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

"Командир взвода, вместо того чтобы соблюдать законы и обычаи войны, сам их нарушал, призывая подчиненных совершать зверства, убеждая их в безнаказанности. Он организовал систему отчетности, благодаря которой знал обо всех их действиях на оккупированной территории и имел реальные возможности предотвращать преступления или наказывать за их совершение", - подчеркнули в прокуратуре.

Как отметили в Офисе Генпрокурора, действия и приказы российского командира "создали систему, в которой насилие против мирных жителей стало нормой поведения всего подразделения". Командир этого подразделения полностью контролировал действия своих подчиненных, указали в прокуратуре.

Кроме того, установлено, что сам командир принимал непосредственное участие в жестоком обращении с тремя гражданскими лицами и угрожал им убийством - сказано в сообщении Офиса Генпрокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора проведен масштабный комплекс следственных действий: допрошено более 330 потерпевших и свидетелей, проведено 59 следственных экспериментов, 86 опознаний по фотоснимкам, 89 осмотров мест происшествий и 3 эксгумации тел убитых.

"Полученные доказательства позволили детально воспроизвести обстоятельства убийств 17 мирных жителей", - говорится в сообщении.

В результате проведенной работы следователями и прокурорами собраны исчерпывающие доказательства преступлений. Установлены непосредственные исполнители и дана уникальная, комплексная правовая оценка действиям командира взвода.

Он привлечен к ответственности по трем формам военного преступления - отдача преступного приказа, непосредственное совершение преступления совместно с другими военнослужащими и командная ответственность (ответственность за преступления, совершенные подчиненными) - сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование в этом производстве продолжается. Прокуроры и следователи продолжают сбор доказательств военных преступлений, совершенных российско-оккупационными войсками в Буче.

