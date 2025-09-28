Военные преступления россиян в Буче: разоблачены личности 13 командиров РФ, ответственных за зверства
Киев • УНН
Обнародованы имена 13 российских командиров, под чьим руководством подразделения армии РФ совершили массовые преступления против гражданских в Буче. Восемь уже получили подозрения от украинских прокуроров, пятеро идентифицированы, но подозрения пока не выдвинуты.
Подробности
Сегодня The Sunday Times раскрыла имена 13 командиров, которые руководили российскими войсками, обвиняемыми в бучанской резне. Их личности, как указано, установили независимые юристы и следователи, используя открытые источники. Все 13 человек были подтверждены Службой безопасности Украины.
Имена восьми командиров подтверждены Офисом Генерального прокурора Украины, им уже сообщено о подозрении. Еще пять человек идентифицированы по подозрениям, выдвинутым их подчиненным, сопоставленным с открытыми данными российской армии. Отмечено, что против них самих подозрения пока не выдвинуты.
Более 80 солдат под их командованием уже официально считаются подозреваемыми в преступлениях в Буче. Еще больше – участвовали, но их личности до сих пор не установлены
Согласно Женевским конвенциям, если отдельный солдат совершает преступление, его командир не освобождается от ответственности. Но, чтобы выдвинуть обвинение командиру, нужно доказать, что он знал или должен был знать о действиях подчиненных и не сделал ничего, чтобы остановить их. Связь между конкретным воинским подразделением, его командованием и преступлениями будут устанавливать украинские прокуроры.
