28 сентября, 08:59
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
28 сентября, 06:00
Зверства в Буче: Кравченко заявил о намерении идентифицировать как можно больше солдат рф, ответственных за убийства

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о намерении идентифицировать как можно больше российских солдат, ответственных за убийства в Буче. Он подчеркнул, что военные преступники будут привлечены к ответственности при поддержке международных партнеров.

Зверства в Буче: Кравченко заявил о намерении идентифицировать как можно больше солдат рф, ответственных за убийства

Одной из главных задач Офиса Генерального прокурора является установление и наказание всех россиян РФ, причастных к преступлениям в Буче. Об этом Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил во время общения с журналистом британской газеты The Times, передает УНН.

Подробности

Он подчеркнул, что независимо от того, сколько времени это займет, военные преступники должны быть привлечены к ответственности, а справедливость — восстановлена при поддержке международных партнеров.

Я намерен идентифицировать как можно больше российских солдат, совершавших убийства в Буче

— подчеркнул он.

«Каждое доказательство становится частью фундамента для Спецтрибунала»: Кравченко обсудил с Министром юстиции – Генпрокурором Польши сотрудничество в рамках ICPA04.09.25, 16:40 • 3543 просмотра

Генпрокурор также добавил, что жизненно важно, чтобы мир продолжал добиваться справедливости за военные преступления, совершенные в Буче и других местах Украины.

Если мы и дальше будем иметь поддержку Соединенного Королевства, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, мы обязательно достигнем справедливого мира, и каждый военный преступник будет наказан. Пусть это произойдет через десять лет или через двадцать лет, но это произойдет

— подчеркнул Кравченко.

Напомним

Ранее УНН писал, что Украинская прокуратура продолжает расследовать преступления российских военных в Буче. Сообщено о подозрении еще одному оккупанту, а дела против четырех уже переданы в суд.

Алена Уткина

Война в Украине
Руслан Кравченко
Таймс
Европейский Союз
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина
Польша