Зверства в Буче: Кравченко заявил о намерении идентифицировать как можно больше солдат рф, ответственных за убийства
Киев • УНН
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о намерении идентифицировать как можно больше российских солдат, ответственных за убийства в Буче. Он подчеркнул, что военные преступники будут привлечены к ответственности при поддержке международных партнеров.
Одной из главных задач Офиса Генерального прокурора является установление и наказание всех россиян РФ, причастных к преступлениям в Буче. Об этом Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил во время общения с журналистом британской газеты The Times, передает УНН.
Подробности
Он подчеркнул, что независимо от того, сколько времени это займет, военные преступники должны быть привлечены к ответственности, а справедливость — восстановлена при поддержке международных партнеров.
Я намерен идентифицировать как можно больше российских солдат, совершавших убийства в Буче
Генпрокурор также добавил, что жизненно важно, чтобы мир продолжал добиваться справедливости за военные преступления, совершенные в Буче и других местах Украины.
Если мы и дальше будем иметь поддержку Соединенного Королевства, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, мы обязательно достигнем справедливого мира, и каждый военный преступник будет наказан. Пусть это произойдет через десять лет или через двадцать лет, но это произойдет
Напомним
Ранее УНН писал, что Украинская прокуратура продолжает расследовать преступления российских военных в Буче. Сообщено о подозрении еще одному оккупанту, а дела против четырех уже переданы в суд.