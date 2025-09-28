Звірства в Бучі: Кравченко заявив про намір ідентифікувати якомога більше солдатів рф, відповідальних за вбивства

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про намір ідентифікувати якомога більше російських солдатів, відповідальних за вбивства в Бучі. Він підкреслив, що воєнні злочинці будуть притягнуті до відповідальності за підтримки міжнародних партнерів.