Звірства в Бучі: Кравченко заявив про намір ідентифікувати якомога більше солдатів рф, відповідальних за вбивства

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 19933 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 34793 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 27173 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 29701 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 54811 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 67565 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 87219 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 143141 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 55749 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 48356 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Ворожа атака на Київ: 4 загиблих, 13 постраждалих, пошкоджені житлові будинки й дитсадок28 вересня, 07:24 • 15073 перегляди
Запрошення Трампа до москви залишається чинним - пєсков28 вересня, 09:29 • 8152 перегляди
Масована атака рф на Київщину: кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 31, серед них троє дітейPhoto28 вересня, 10:08 • 16990 перегляди
Київ після масованої атаки: Ігнат закликає не поширювати відео з уламками28 вересня, 10:53 • 9342 перегляди
Парламентські вибори у Молдові визнані такими, що відбулися – ЦВК13:05 • 15826 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 50626 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 143142 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 66264 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 76184 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 76722 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Марк Рютте
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Запоріжжя
Молдова
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 25913 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 87219 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 46634 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 51151 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 52667 перегляди
Актуальне
The Times
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
Х-47М2 «Кинджал»
Fox News

Звірства в Бучі: Кравченко заявив про намір ідентифікувати якомога більше солдатів рф, відповідальних за вбивства

Київ • УНН

 • 1492 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про намір ідентифікувати якомога більше російських солдатів, відповідальних за вбивства в Бучі. Він підкреслив, що воєнні злочинці будуть притягнуті до відповідальності за підтримки міжнародних партнерів.

Звірства в Бучі: Кравченко заявив про намір ідентифікувати якомога більше солдатів рф, відповідальних за вбивства

Одним із головних завдань Офісу Генерального прокурора є встановлення та покарання всіх росіян рф, причетних до злочинів у Бучі. Про це Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив під час спілкування з журналістом британської газети The Times, передає УНН.

Деталі

Він підкреслив, що незалежно від того, скільки часу це триватиме, воєнні злочинці мають бути притягнуті до відповідальності, а справедливість - відновлена за підтримки міжнародних партнерів.

Я маю намір ідентифікувати якомога більше російських солдатів, які здійснювали вбивства в Бучі

- підкреслив він.

"Кожен доказ стає частиною фундаменту для Спецтрибуналу": Кравченко обговорив із Міністром юстиції – Генпрокурором Польщі співпрацю в рамках ICPA04.09.25, 16:40 • 3543 перегляди

Генпрокурор також додав, що життєво важливо, аби світ продовжував домагатися справедливості за воєнні злочини, скоєні в Бучі та інших місцях України.

Якщо ми й надалі матимемо підтримку Сполученого Королівства, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, ми обов’язково досягнемо справедливого миру, і кожен військовий злочинець буде покараний. Нехай це станеться через десять років або через двадцять років, але це станеться

- наголосив Кравченко.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Українська прокуратура продовжує розслідувати злочини російських військових у Бучі. Повідомлено про підозру ще одному окупанту, а справи проти чотирьох уже передано до суду.

Альона Уткіна

Війна в Україні
Руслан Кравченко
The Times
Європейський Союз
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща