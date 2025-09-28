Звірства в Бучі: Кравченко заявив про намір ідентифікувати якомога більше солдатів рф, відповідальних за вбивства
Київ • УНН
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про намір ідентифікувати якомога більше російських солдатів, відповідальних за вбивства в Бучі. Він підкреслив, що воєнні злочинці будуть притягнуті до відповідальності за підтримки міжнародних партнерів.
Одним із головних завдань Офісу Генерального прокурора є встановлення та покарання всіх росіян рф, причетних до злочинів у Бучі. Про це Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив під час спілкування з журналістом британської газети The Times, передає УНН.
Деталі
Він підкреслив, що незалежно від того, скільки часу це триватиме, воєнні злочинці мають бути притягнуті до відповідальності, а справедливість - відновлена за підтримки міжнародних партнерів.
Я маю намір ідентифікувати якомога більше російських солдатів, які здійснювали вбивства в Бучі
Генпрокурор також додав, що життєво важливо, аби світ продовжував домагатися справедливості за воєнні злочини, скоєні в Бучі та інших місцях України.
Якщо ми й надалі матимемо підтримку Сполученого Королівства, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, ми обов’язково досягнемо справедливого миру, і кожен військовий злочинець буде покараний. Нехай це станеться через десять років або через двадцять років, але це станеться
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Українська прокуратура продовжує розслідувати злочини російських військових у Бучі. Повідомлено про підозру ще одному окупанту, а справи проти чотирьох уже передано до суду.