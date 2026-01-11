$42.990.00
"Гуляйполе - це велика сіра зона" - Сили оборони Півдня

Київ • УНН

 • 132 перегляди

У Гуляйполі Запорізької області тривають бойові зіткнення між розвідувально-пошуковими та штурмовими групами. За минулу добу українські підрозділи провели понад десять штурмових дій.

У місті Гуляйполе Запорізької області тривають бої. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в етері телемарафону, передає УНН.

Деталі

За словами речника Сил оборони Півдня України, у Гуляйполі відбуваються бойові зіткнення між групами, які здійснюють розвідувально-пошукові та штурми.

"Щодо Гуляйполя - то це велика сіра зона. В основному, ворог атакує наші позиції на околицях - на північній, південній, західній позиції Гуляйполя. У самому Гуляйполі тривають бої між групами, які виходять і проводять розвідувально-пошукові і штурмові дії. У противника приблизно та ж ситуація – він не може завести групи закріплення на східну околицю, на північну околицю Гуляйполя" - каже Волошин.

Крім того, за попередньою інформацією, за минулу добу українські підрозділи, з його слів, провели в Гуляйполі понад десять штурмових дій.

"Штурмові групи заходять в місто, там тривають бої з такими ж нашими штурмовиками. Ми за минулу добу провели в Гуляйполі більше десятка таких штурмових дій", – каже речник сил оборони Півдня України

Нагадаємо

10 січня на фронті відбулося 139 бойових зіткнень, зафіксовано понад 2800 обстрілів та 33 авіаудари. Найвища інтенсивність боїв зберігається на Покровському напрямку, де відбито 32 атаки.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Запорізька область
Гуляйполе