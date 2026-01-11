"Гуляйполе - это большая серая зона" - Силы обороны Юга
В Гуляйполе Запорожской области продолжаются боевые столкновения между разведывательно-поисковыми и штурмовыми группами. За минувшие сутки украинские подразделения провели более десяти штурмовых действий.
В городе Гуляйполе Запорожской области продолжаются бои. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
По словам спикера Сил обороны Юга Украины, в Гуляйполе происходят боевые столкновения между группами, осуществляющими разведывательно-поисковые и штурмовые действия.
"Что касается Гуляйполя - это большая серая зона. В основном, враг атакует наши позиции на окраинах - на северной, южной, западной позициях Гуляйполя. В самом Гуляйполе продолжаются бои между группами, которые выходят и проводят разведывательно-поисковые и штурмовые действия. У противника примерно та же ситуация – он не может завести группы закрепления на восточную окраину, на северную окраину Гуляйполя" - говорит Волошин.
Кроме того, по предварительной информации, за минувшие сутки украинские подразделения, по его словам, провели в Гуляйполе более десяти штурмовых действий.
"Штурмовые группы заходят в город, там продолжаются бои с такими же нашими штурмовиками. Мы за минувшие сутки провели в Гуляйполе более десятка таких штурмовых действий", – говорит спикер сил обороны Юга Украины.
10 января на фронте произошло 139 боевых столкновений, зафиксировано более 2800 обстрелов и 33 авиаудара. Наивысшая интенсивность боев сохраняется на Покровском направлении, где отбито 32 атаки.