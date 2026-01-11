"Гуляйполе - это большая серая зона" - Силы обороны Юга

$42.990.00
50.180.00
ukenru
Эксклюзив
09:33 • 6784 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
06:05 • 13896 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 22990 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 33872 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 54223 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 39793 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 32419 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 36235 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 59171 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 40451 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.1м/с
78%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Возвращение на Луну: NASA выводит мегаракету Artemis 2 на финальный старт11 января, 04:00 • 7056 просмотра
Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday11 января, 04:43 • 4480 просмотра
Дроны ночью атаковали российский Воронеж, местные власти заявляют о поврежденияхVideo06:39 • 3818 просмотра
Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран07:03 • 13328 просмотра
Ночная атака рф временно обесточила Днепровщину и Запорожье, в Киеве и трех областях аварийные отключения - Минэнерго08:18 • 9356 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
09:33 • 6784 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 47062 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 95554 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 121794 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 91958 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Николас Мадуро
Марко Рубио
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Венесуэла
Иран
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 16210 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 18935 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 74631 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 75705 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 96102 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Фильм

"Гуляйполе - это большая серая зона" - Силы обороны Юга

Киев • УНН

 • 306 просмотра

В Гуляйполе Запорожской области продолжаются боевые столкновения между разведывательно-поисковыми и штурмовыми группами. За минувшие сутки украинские подразделения провели более десяти штурмовых действий.

"Гуляйполе - это большая серая зона" - Силы обороны Юга

В городе Гуляйполе Запорожской области продолжаются бои. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По словам спикера Сил обороны Юга Украины, в Гуляйполе происходят боевые столкновения между группами, осуществляющими разведывательно-поисковые и штурмовые действия.

"Что касается Гуляйполя - это большая серая зона. В основном, враг атакует наши позиции на окраинах - на северной, южной, западной позициях Гуляйполя. В самом Гуляйполе продолжаются бои между группами, которые выходят и проводят разведывательно-поисковые и штурмовые действия. У противника примерно та же ситуация – он не может завести группы закрепления на восточную окраину, на северную окраину Гуляйполя" - говорит Волошин.

Кроме того, по предварительной информации, за минувшие сутки украинские подразделения, по его словам, провели в Гуляйполе более десяти штурмовых действий.

"Штурмовые группы заходят в город, там продолжаются бои с такими же нашими штурмовиками. Мы за минувшие сутки провели в Гуляйполе более десятка таких штурмовых действий", – говорит спикер сил обороны Юга Украины.

Напомним

10 января на фронте произошло 139 боевых столкновений, зафиксировано более 2800 обстрелов и 33 авиаудара. Наивысшая интенсивность боев сохраняется на Покровском направлении, где отбито 32 атаки.

Алла Киосак

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Запорожская область
Гуляйполе