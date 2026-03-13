Цены на нефть растут, несмотря на временное ослабление санкций США против России
Киев • УНН
Цена Brent выросла на 9% за неделю из-за рисков поставок в Ормузском проливе. США временно разрешили покупку российской нефти для стабилизации рынка.
Мировые цены на нефть продолжают расти, несмотря на решение США временно разрешить покупку российской нефти, находящейся в море. В пятницу фьючерсы на нефть Brent поднялись до около 100,56 доллара за баррель, что свидетельствует о недельном росте примерно на 9%. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Американская нефть WTI торговалась на уровне около 95,57 доллара за баррель. Хотя цена несколько снизилась в течение дня, по итогам недели она также может вырасти примерно на 7%. В Министерстве финансов США объяснили выдачу 30-дневного разрешения на покупку российской нефти попыткой стабилизировать энергетические рынки на фоне войны США и Израиля против Ирана.
Рынок реагирует на риски поставок
Аналитики отмечают, что этот шаг лишь частично успокоил рынок. По словам экспертов, основной причиной роста цен остаются перебои с поставками энергоносителей и риски для судоходства в Ормузском проливе.
Дополнительное давление на рынок создают боевые действия в регионе. Иран заявляет о готовности использовать Ормузский пролив как рычаг давления, а в иракских водах сообщали об атаках на танкеры. На этом фоне США рассматривают возможность сопровождения торговых судов через пролив силами военно-морского флота вместе с международной коалицией.
США разрешили покупать российскую нефть в море в течение 30 дней13.03.26, 06:13 • 2768 просмотров