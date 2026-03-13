Цены на нефть растут, несмотря на временное ослабление санкций США против России

Фото: Reuters

Мировые цены на нефть продолжают расти, несмотря на решение США временно разрешить покупку российской нефти, находящейся в море. В пятницу фьючерсы на нефть Brent поднялись до около 100,56 доллара за баррель, что свидетельствует о недельном росте примерно на 9%. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Американская нефть WTI торговалась на уровне около 95,57 доллара за баррель. Хотя цена несколько снизилась в течение дня, по итогам недели она также может вырасти примерно на 7%. В Министерстве финансов США объяснили выдачу 30-дневного разрешения на покупку российской нефти попыткой стабилизировать энергетические рынки на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Рынок реагирует на риски поставок

Аналитики отмечают, что этот шаг лишь частично успокоил рынок. По словам экспертов, основной причиной роста цен остаются перебои с поставками энергоносителей и риски для судоходства в Ормузском проливе.

Дополнительное давление на рынок создают боевые действия в регионе. Иран заявляет о готовности использовать Ормузский пролив как рычаг давления, а в иракских водах сообщали об атаках на танкеры. На этом фоне США рассматривают возможность сопровождения торговых судов через пролив силами военно-морского флота вместе с международной коалицией.

США разрешили покупать российскую нефть в море в течение 30 дней