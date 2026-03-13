США можуть почати супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку – Бессент

Військово-морські сили США можуть почати супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку на тлі атак на судноплавство в Перській затоці. Про це в інтерв’ю Sky News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише УНН.

Деталі

За його словами, така місія може бути реалізована, коли це стане можливим з військової точки зору.

Я вважаю, що як тільки це стане можливим з військової точки зору, ВМС США, можливо, з міжнародною коаліцією, супроводжуватимуть судна – сказав Бессент.

Напруження в Перській затоці

Міністр також зазначив, що танкери продовжують проходити через протоку, зокрема іранські та судна під китайським прапором.

Насправді зараз проходять танкери, іранські танкери, я вважаю, що пройшли деякі танкери під китайським прапором. Тож ми знаємо, що вони не замінували протоку – додав він.

Напруження в регіоні зросло через атаки на судноплавство та енергетичну інфраструктуру. Через це ціна на нафту знову перевищила 100 доларів за барель, а фондові ринки у світі продемонстрували падіння.

Бессент також повідомив, що витрати США, пов’язані з війною, наразі становлять близько 11 млрд доларів. При цьому він наголосив, що питання вартості конфлікту не змінює позицію Вашингтона щодо його ведення.

