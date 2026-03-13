США могут начать сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив – Бессент

Военно-морские силы США могут начать сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив на фоне атак на судоходство в Персидском заливе. Об этом в интервью Sky News заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет УНН.

Детали

По его словам, такая миссия может быть реализована, когда это станет возможным с военной точки зрения.

Я считаю, что как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, с международной коалицией, будут сопровождать суда – сказал Бессент.

Напряжение в Персидском заливе

Министр также отметил, что танкеры продолжают проходить через пролив, в том числе иранские и суда под китайским флагом.

На самом деле сейчас проходят танкеры, иранские танкеры, я считаю, что прошли некоторые танкеры под китайским флагом. Так что мы знаем, что они не заминировали пролив – добавил он.

Напряжение в регионе возросло из-за атак на судоходство и энергетическую инфраструктуру. Из-за этого цена на нефть снова превысила 100 долларов за баррель, а фондовые рынки в мире продемонстрировали падение.

Бессент также сообщил, что расходы США, связанные с войной, сейчас составляют около 11 млрд долларов. При этом он подчеркнул, что вопрос стоимости конфликта не меняет позицию Вашингтона относительно его ведения.

