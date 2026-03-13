Иран пригрозил уничтожить нефтегазовую инфраструктуру региона в случае атаки на энергетические объекты

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о возможном масштабном ответе в случае атак на энергетические объекты страны. В Тегеране предупредили, что удары по иранским портам или инфраструктуре могут повлечь за собой атаки на энергетические объекты всего региона. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

Мы предупреждаем правительство агрессора и всех его союзников, что при малейшем нападении на энергетическую инфраструктуру и порты (Ирана) последует наш сокрушительный и разрушительный ответ – говорится в заявлении КСИР, которое цитирует официальное вещание Исламской Республики.

В заявлении также отмечается, что в случае агрессии Тегеран может атаковать объекты нефтегазовой отрасли, связанные с интересами США и их союзников.

В случае такой агрессии вся нефтегазовая инфраструктура региона, в которой Соединенные Штаты и их западные союзники имеют личные интересы, будет подожжена и уничтожена – заявили в КСИР.

Напряжение в Ормузском проливе

На фоне роста напряжения сообщается об атаках на международные грузовые суда в Ормузском проливе. По данным международных источников, Иран использует ракеты и беспилотники, что создает риски для глобальной торговли энергоносителями.

Центральное командование США заявляет, что с начала конфликта американские силы нанесли удары по более чем 5500 целям на территории Ирана, включая более 60 кораблей.

