Эксклюзив
16:05 • 11226 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 20820 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 23703 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 16148 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 16062 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 13669 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 22310 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 39394 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 49334 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 58370 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 23708 просмотра
Израильские удары направлены на предотвращение подземных иранских ядерных проектов - Нетаньяху

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Израиль наносит удары для ликвидации ядерных программ Ирана и смены режима в стране. Нетаньяху поддерживает ежедневную связь с Трампом по поводу конфликта.

Израильские удары направлены на предотвращение подземных иранских ядерных проектов - Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские удары по Ирану направлены на окончательное прекращение его ядерных проектов, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

На своей первой пресс-конференции после начала войны с Ираном премьер-министр Израиля заявил, что Иран уже не тот, что раньше, после почти двух недель почти непрерывных ударов как израильских, так и американских сил.

По словам Нетаньяху, Израиль стремится помешать Ирану перенести свои ядерные и баллистические проекты под землю, тогда как в результате некоторых израильских ударов погибли ведущие иранские ученые-ядерщики.

Израильские военные заявили, что нанесли удар по командному центру министерства разведки Ирана11.03.26, 20:41 • 5356 просмотров

Он повторил призывы к иранскому народу выйти на улицы, поскольку Израиль стремится создать условия для смены режима в стране.

Нетаньяху также заявил, что "Хезболла" заплатит высокую цену за свою агрессию против Израиля.

Он добавил, что "открыто" разговаривал с президентом США Дональдом Трампом почти каждый день с начала конфликта.

Хезболла выпустила более ста ракет по северу Израиля и атаковала Хайфу беспилотниками11.03.26, 23:59 • 8438 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Ядерное оружие
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран