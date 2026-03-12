Израильские удары направлены на предотвращение подземных иранских ядерных проектов - Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские удары по Ирану направлены на окончательное прекращение его ядерных проектов, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

На своей первой пресс-конференции после начала войны с Ираном премьер-министр Израиля заявил, что Иран уже не тот, что раньше, после почти двух недель почти непрерывных ударов как израильских, так и американских сил.

По словам Нетаньяху, Израиль стремится помешать Ирану перенести свои ядерные и баллистические проекты под землю, тогда как в результате некоторых израильских ударов погибли ведущие иранские ученые-ядерщики.

Он повторил призывы к иранскому народу выйти на улицы, поскольку Израиль стремится создать условия для смены режима в стране.

Нетаньяху также заявил, что "Хезболла" заплатит высокую цену за свою агрессию против Израиля.

Он добавил, что "открыто" разговаривал с президентом США Дональдом Трампом почти каждый день с начала конфликта.

