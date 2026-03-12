Израильские удары направлены на предотвращение подземных иранских ядерных проектов - Нетаньяху
Киев • УНН
Израиль наносит удары для ликвидации ядерных программ Ирана и смены режима в стране. Нетаньяху поддерживает ежедневную связь с Трампом по поводу конфликта.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские удары по Ирану направлены на окончательное прекращение его ядерных проектов, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
На своей первой пресс-конференции после начала войны с Ираном премьер-министр Израиля заявил, что Иран уже не тот, что раньше, после почти двух недель почти непрерывных ударов как израильских, так и американских сил.
По словам Нетаньяху, Израиль стремится помешать Ирану перенести свои ядерные и баллистические проекты под землю, тогда как в результате некоторых израильских ударов погибли ведущие иранские ученые-ядерщики.
Он повторил призывы к иранскому народу выйти на улицы, поскольку Израиль стремится создать условия для смены режима в стране.
Нетаньяху также заявил, что "Хезболла" заплатит высокую цену за свою агрессию против Израиля.
Он добавил, что "открыто" разговаривал с президентом США Дональдом Трампом почти каждый день с начала конфликта.
