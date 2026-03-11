Хезболла выпустила более ста ракет по северу Израиля и атаковала Хайфу беспилотниками

Фото: Flash90

В северных регионах Израиля и портовом городе Хайфа звучат сирены воздушной тревоги из-за массированного комбинированного обстрела с территории Ливана. Террористическая группировка "Хезболла" выпустила более 100 ракет за короткий промежуток времени, сосредоточив огонь на населенных пунктах Верхней Галилеи и стратегических объектах. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Подробности

Сегодня вечером Хезболла выпустила более 100 ракет по территории Израиля. Сирены звучат в Хайфе и по всей Верхней Галилее из-за угрозы дронов и ракетных попаданий, мы действуем в ответ на эти акты агрессии – сообщил военный обозреватель Эммануэль Фабиан.

Системы оповещения активированы в десятках населенных пунктов, достигая Йокнеам-Илита, расположенного в 50 километрах от ливанской границы. В Хайфе зафиксированы многочисленные взрывы, связанные с работой противовоздушной обороны и падением обломков после проникновения вражеских дронов. "Хезболла" официально подтвердила, что целями обстрелов стали израильские военные базы и жилые районы, которые ранее получили распоряжение об эвакуации.

Реакция Армии обороны Израиля на эскалацию

В ответ на массированный ракетный террор израильская авиация начала волну атак по объектам в Бейруте и на юге Ливана. ЦАХАЛ атакует инфраструктуру террористов и пункты управления иранских сил, которые координируют обстрелы израильской территории. Военное командование Израиля предостерегает о дальнейшем ухудшении ситуации с безопасностью и возможности новых пусков ракет большой дальности в течение ближайших часов.

