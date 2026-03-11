$43.860.0351.040.33
Эксклюзив
19:47 • 5316 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 15075 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 23822 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 20207 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 25501 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 30098 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 36157 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 34252 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44756 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 121017 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Хезболла выпустила более ста ракет по северу Израиля и атаковала Хайфу беспилотниками

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Террористы выпустили более 100 ракет по северу Израиля и Хайфе. ЦАХАЛ ответил авиаударами по объектам в Бейруте и на юге Ливана.

Хезболла выпустила более ста ракет по северу Израиля и атаковала Хайфу беспилотниками
Фото: Flash90

В северных регионах Израиля и портовом городе Хайфа звучат сирены воздушной тревоги из-за массированного комбинированного обстрела с территории Ливана. Террористическая группировка "Хезболла" выпустила более 100 ракет за короткий промежуток времени, сосредоточив огонь на населенных пунктах Верхней Галилеи и стратегических объектах. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Подробности

Сегодня вечером Хезболла выпустила более 100 ракет по территории Израиля. Сирены звучат в Хайфе и по всей Верхней Галилее из-за угрозы дронов и ракетных попаданий, мы действуем в ответ на эти акты агрессии

– сообщил военный обозреватель Эммануэль Фабиан.

Системы оповещения активированы в десятках населенных пунктов, достигая Йокнеам-Илита, расположенного в 50 километрах от ливанской границы. В Хайфе зафиксированы многочисленные взрывы, связанные с работой противовоздушной обороны и падением обломков после проникновения вражеских дронов. "Хезболла" официально подтвердила, что целями обстрелов стали израильские военные базы и жилые районы, которые ранее получили распоряжение об эвакуации.

Реакция Армии обороны Израиля на эскалацию

В ответ на массированный ракетный террор израильская авиация начала волну атак по объектам в Бейруте и на юге Ливана. ЦАХАЛ атакует инфраструктуру террористов и пункты управления иранских сил, которые координируют обстрелы израильской территории. Военное командование Израиля предостерегает о дальнейшем ухудшении ситуации с безопасностью и возможности новых пусков ракет большой дальности в течение ближайших часов.

