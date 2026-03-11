Израиль наносит широкомасштабные удары по пригородам Бейрута

$43.860.0351.040.33
Эксклюзив
19:47 • 1962 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
15:03 • 12532 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 22066 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 18607 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 23861 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 29498 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 35687 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 34131 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44679 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120940 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф11 марта, 10:48 • 20849 просмотра
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину11 марта, 10:51 • 27067 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 24629 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее11 марта, 13:14 • 23576 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт11 марта, 13:32 • 18149 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto16:24 • 12059 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт11 марта, 13:32 • 18157 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее11 марта, 13:14 • 23583 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 56392 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 62677 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo17:32 • 6596 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом15:51 • 8096 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда11 марта, 14:04 • 11221 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 24632 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 34745 просмотра
Израиль наносит широкомасштабные удары по пригородам Бейрута

Киев • УНН

 • 548 просмотра

ЦАХАЛ начал масштабную волну ударов по инфраструктуре Хезболлы в районе Дахия. Атака стала ответом на запуск десятков ракет по территории Израиля.

Израиль наносит широкомасштабные удары по пригородам Бейрута

Израильские военные заявили в среду вечером, что начали "широкомасштабную волну ударов" по пригородам Бейрута после того, как "Хезболла" запустила, по словам Армии обороны Израиля, "десятки" ракет, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Армия обороны Израиля утверждает, что удары были направлены на инфраструктуру "Хезболлы" в пригороде Дахия на юге Бейрута.

Израильские военные заявили, что нанесли удар по командному центру министерства разведки Ирана11.03.26, 20:41 • 2750 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Хранитель
Армия обороны Израиля