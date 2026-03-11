Израиль наносит широкомасштабные удары по пригородам Бейрута

Израильские военные заявили в среду вечером, что начали "широкомасштабную волну ударов" по пригородам Бейрута после того, как "Хезболла" запустила, по словам Армии обороны Израиля, "десятки" ракет, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Армия обороны Израиля утверждает, что удары были направлены на инфраструктуру "Хезболлы" в пригороде Дахия на юге Бейрута.

Израильские военные заявили, что нанесли удар по командному центру министерства разведки Ирана