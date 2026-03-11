Ізраїль завдає широкомасштабних ударів по передмістях Бейрута

Ізраїльські військові заявили в середу ввечері, що розпочали "широкомасштабну хвилю ударів" по ​​передмістях Бейрута після того, як "Хезболла" запустила, за словами Армії оборони Ізраїлю, "десятки" ракет, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що удари були спрямовані на інфраструктуру "Хезболли" в передмісті Дахіє на півдні Бейрута.

Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по командному центру міністерства розвідки Ірану