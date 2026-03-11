$43.860.0351.040.33
15:03 • 9990 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 18711 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 16472 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 21407 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 28003 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 34947 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 33665 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44526 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 120757 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87864 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по командному центру міністерства розвідки Ірану

Київ • УНН

 • 308 перегляди

ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах Міністерства розвідки, базах КВІР та воєнізованих силах Басидж. Атаковані центри відповідали за придушення протестів.

Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по командному центру міністерства розвідки Ірану

Ізраїльські військові заявили про удар по командному центру, що належить Міністерству розвідки Ірану, під час серії ударів у Тегерані та інших містах країни, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Військові заявили, що іранське міністерство є "центральним органом" уряду для моніторингу діяльності громадян і що його співробітники надають розвідувальну інформацію, яка допомагала у жорстокому придушенні протестів в Ірані протягом багатьох років.

Ізраїльські військові також завдали ударів по об'єктах, що належать ВПС Корпусу вартових ісламської революції Ірану, а також по командних центрах і військовим базам, що належать до впливових воєнізованих формувань "Басидж".

Адміністрація Трампа вперше закликала Ізраїль утриматись від ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану - ЗМІ10.03.26, 21:56 • 4562 перегляди

Додамо

Згідно з повідомленнями іранських державних ЗМІ, у середу кілька співробітників служб безпеки загинули внаслідок атак дронів на контрольно-пропускні пункти по всій столиці.

Інформаційне агентство Fars повідомило, що низка "захисників служб безпеки" та членів воєнізованих сил Басідж загинули внаслідок того, що воно назвало терористичними ударами дронів по кількох місцях у Тегерані.

У повідомленні йдеться, що дрони були запущені "сіоністським режимом" – термін, який іранські чиновники зазвичай використовують для позначення Ізраїлю.

Згідно з повідомленням, співробітники служб безпеки перебували на контрольно-пропускних пунктах, коли відбулися удари. Жодних негайних подробиць щодо кількості жертв або конкретних місць, на які були спрямовані удари, не надано.

Іранська влада ще не опублікувала ширшої офіційної заяви, яка б підтверджувала масштаби атак.

Антоніна Туманова

Світ
Сутички
Тегеран
Іран