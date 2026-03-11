Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по командному центру міністерства розвідки Ірану

Ізраїльські військові заявили про удар по командному центру, що належить Міністерству розвідки Ірану, під час серії ударів у Тегерані та інших містах країни, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Військові заявили, що іранське міністерство є "центральним органом" уряду для моніторингу діяльності громадян і що його співробітники надають розвідувальну інформацію, яка допомагала у жорстокому придушенні протестів в Ірані протягом багатьох років.

Ізраїльські військові також завдали ударів по об'єктах, що належать ВПС Корпусу вартових ісламської революції Ірану, а також по командних центрах і військовим базам, що належать до впливових воєнізованих формувань "Басидж".

Додамо

Згідно з повідомленнями іранських державних ЗМІ, у середу кілька співробітників служб безпеки загинули внаслідок атак дронів на контрольно-пропускні пункти по всій столиці.

Інформаційне агентство Fars повідомило, що низка "захисників служб безпеки" та членів воєнізованих сил Басідж загинули внаслідок того, що воно назвало терористичними ударами дронів по кількох місцях у Тегерані.

У повідомленні йдеться, що дрони були запущені "сіоністським режимом" – термін, який іранські чиновники зазвичай використовують для позначення Ізраїлю.

Згідно з повідомленням, співробітники служб безпеки перебували на контрольно-пропускних пунктах, коли відбулися удари. Жодних негайних подробиць щодо кількості жертв або конкретних місць, на які були спрямовані удари, не надано.

Іранська влада ще не опублікувала ширшої офіційної заяви, яка б підтверджувала масштаби атак.