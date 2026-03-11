Израильские военные заявили, что нанесли удар по командному центру министерства разведки Ирана

Израильские военные заявили об ударе по командному центру, принадлежащему Министерству разведки Ирана, во время серии ударов в Тегеране и других городах страны, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Военные заявили, что иранское министерство является "центральным органом" правительства для мониторинга деятельности граждан и что его сотрудники предоставляют разведывательную информацию, которая помогала в жестоком подавлении протестов в Иране на протяжении многих лет.

Израильские военные также нанесли удары по объектам, принадлежащим ВВС Корпуса стражей исламской революции Ирана, а также по командным центрам и военным базам, принадлежащим к влиятельным военизированным формированиям "Басидж".

Добавим

Согласно сообщениям иранских государственных СМИ, в среду несколько сотрудников служб безопасности погибли в результате атак дронов на контрольно-пропускные пункты по всей столице.

Информационное агентство Fars сообщило, что ряд "защитников служб безопасности" и членов военизированных сил Басидж погибли в результате того, что оно назвало террористическими ударами дронов по нескольким местам в Тегеране.

В сообщении говорится, что дроны были запущены "сионистским режимом" – термин, который иранские чиновники обычно используют для обозначения Израиля.

Согласно сообщению, сотрудники служб безопасности находились на контрольно-пропускных пунктах, когда произошли удары. Никаких немедленных подробностей относительно количества жертв или конкретных мест, на которые были направлены удары, не предоставлено.

Иранские власти еще не опубликовали более широкого официального заявления, которое бы подтверждало масштабы атак.