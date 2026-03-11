Израильские военные заявили, что нанесли удар по командному центру министерства разведки Ирана

$43.860.0351.040.33
15:03 • 10163 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 19205 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
13:06 • 16700 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
11 марта, 12:47 • 21685 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 28212 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 35039 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 33747 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
10 марта, 17:36 • 44553 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
10 марта, 15:44 • 120790 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
10 марта, 15:25 • 87890 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф11 марта, 10:48 • 18985 просмотра
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину11 марта, 10:51 • 25417 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 22395 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 20890 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32 • 15364 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto16:24 • 10371 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32 • 15418 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 20939 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 55098 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 61485 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo17:32 • 4356 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом15:51 • 6616 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда14:04 • 10442 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 22440 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 34127 просмотра
Израильские военные заявили, что нанесли удар по командному центру министерства разведки Ирана

Киев • УНН

 • 678 просмотра

ЦАХАЛ нанес удары по объектам Министерства разведки, базам КСИР и военизированным силам Басидж. Атакованные центры отвечали за подавление протестов.

Израильские военные заявили, что нанесли удар по командному центру министерства разведки Ирана

Израильские военные заявили об ударе по командному центру, принадлежащему Министерству разведки Ирана, во время серии ударов в Тегеране и других городах страны, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Военные заявили, что иранское министерство является "центральным органом" правительства для мониторинга деятельности граждан и что его сотрудники предоставляют разведывательную информацию, которая помогала в жестоком подавлении протестов в Иране на протяжении многих лет.

Израильские военные также нанесли удары по объектам, принадлежащим ВВС Корпуса стражей исламской революции Ирана, а также по командным центрам и военным базам, принадлежащим к влиятельным военизированным формированиям "Басидж".

Администрация Трампа впервые призвала Израиль воздержаться от ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана - СМИ10.03.26, 21:56 • 4568 просмотров

Добавим

Согласно сообщениям иранских государственных СМИ, в среду несколько сотрудников служб безопасности погибли в результате атак дронов на контрольно-пропускные пункты по всей столице.

Информационное агентство Fars сообщило, что ряд "защитников служб безопасности" и членов военизированных сил Басидж погибли в результате того, что оно назвало террористическими ударами дронов по нескольким местам в Тегеране.

В сообщении говорится, что дроны были запущены "сионистским режимом" – термин, который иранские чиновники обычно используют для обозначения Израиля.

Согласно сообщению, сотрудники служб безопасности находились на контрольно-пропускных пунктах, когда произошли удары. Никаких немедленных подробностей относительно количества жертв или конкретных мест, на которые были направлены удары, не предоставлено.

Иранские власти еще не опубликовали более широкого официального заявления, которое бы подтверждало масштабы атак.

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Тегеран
Иран