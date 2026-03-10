Администрация Трампа впервые призвала Израиль воздержаться от ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана - СМИ

$43.900.1750.710.17
ukenru
Эксклюзив
17:36 • 10682 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
15:44 • 30948 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:25 • 29756 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 22048 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 28959 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 28833 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 43843 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 53414 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 53124 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85285 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.6м/с
58%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 28588 просмотра
Магамедрасулов из НАБУ "участвовал" в операции "Мидас", находясь на отдыхе на Тенерифе со своей девушкой - СМИPhoto10 марта, 12:51 • 20699 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 21167 просмотра
Нардеп Порошенко присваивала пожертвования на ВСУ? В сети разворачивается скандал10 марта, 13:24 • 11513 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит15:46 • 15949 просмотра
публикации
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит15:46 • 15950 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:44 • 30948 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
15:25 • 29756 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 43843 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 53414 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Реджеп Тайип Эрдоган
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Турция
Реклама
УНН Lite
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину17:17 • 5264 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo16:04 • 8040 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 21168 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 28590 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 30220 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Крылатая ракета Storm Shadow
9К720 Искандер

Администрация Трампа впервые призвала Израиль воздержаться от ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана - СМИ

Киев • УНН

 • 1306 просмотра

Администрация Трампа впервые ограничила действия Израиля из-за экологического ущерба и планов на будущее сотрудничество. США опасаются ударов Ирана по Персидскому заливу.

Администрация Трампа впервые призвала Израиль воздержаться от ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник обратилась к Израилю с просьбой не наносить дальнейших ударов по объектам энергетического сектора Ирана, особенно по нефтяной инфраструктуре. Об этом со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщает Axios, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что эта просьба США стала первым случаем, когда администрация Трампа ограничила действия Израиля с момента начала совместной операции двух стран против Ирана десять дней назад.

Израильские удары окутали Тегеран — город с населением 10 миллионов человек — токсичным черным дымом и кислотными дождями, что вызвало срочные предупреждения о вреде здоровью простых иранцев.

По словам израильского чиновника, сообщение США было передано на высоком политическом уровне и начальнику Генерального штаба ЦАХАЛа Замиру.

Второй израильский чиновник заявил: "США попросили нас заранее сообщать им о любых будущих ударах по нефтяным объектам в Иране".

По словам источника, знакомого с ситуацией, администрация Трампа привела три причины своей просьбы:

  • такие удары наносят ущерб иранскому населению, значительная часть которого выступает против режима;
    • Трамп намерен сотрудничать с нефтяным сектором Ирана после войны — аналогично тому, как он поступал с Венесуэлой;
      • удары могут спровоцировать массированные ответные атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива.

        Издание отмечает, что Иран атаковал энергетические объекты Персидского залива с помощью беспилотников в начале войны, но не нанес значительного или необратимого ущерба.

        Иран начал минировать Ормузский пролив – СМИ10.03.26, 21:37 • 2588 просмотров

        США опасаются, что новый раунд ударов по иранской нефти может изменить этот расчет и еще больше поднять цены.

        Источник, знакомый с подробностями, сообщил, что Трамп рассматривает удары по иранским энергетическим и нефтяным объектам как "вариант конца света" — вариант, который следует держать в резерве только в том случае, если Иран намеренно атакует нефтяные объекты Персидского залива первым.

        Издание напоминает, что Трамп публично обозначил эту позицию, предупредив в понедельник, что Иран пострадает "в 20 раз сильнее", если нанесет ущерб мировым поставкам нефти.

        Трамп написал в Truth Social, что США "уничтожат легко уничтожаемые цели, которые сделают невозможным восстановление Ирана как нации".

        Источник утверждал, что Трамп намекал на потенциальные нападения на иранские нефтяные объекты.

        В свою очередь сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины), один из самых ярых сторонников войны в Республиканской партии, также раскритиковал израильские удары по топливным складам.

        "Пожалуйста, будьте осторожны с выбором целей. Наша цель — освободить иранский народ таким образом, чтобы это не лишило его возможности начать новую и лучшую жизнь после краха этого режима. Нефтяная экономика Ирана будет иметь важное значение для этого", - написал Грэм в X.

        Сегодня будет самый масштабный день ударов по Ирану – министр обороны США10.03.26, 14:53 • 3290 просмотров

        Белый дом, посольство Израиля в Вашингтоне и Армия обороны Израиля отказались от комментариев.

        Антонина Туманова

        Новости Мира
        Санкции
        Энергетика
        Социальная сеть
        Столкновения
        Truth Social
        Израиль
        Республиканская партия (Соединенные Штаты)
        Белый дом
        Линдси Грэм
        Армия обороны Израиля
        Венесуэла
        Дональд Трамп
        Тегеран
        Соединённые Штаты
        Иран