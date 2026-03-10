Администрация Трампа впервые призвала Израиль воздержаться от ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник обратилась к Израилю с просьбой не наносить дальнейших ударов по объектам энергетического сектора Ирана, особенно по нефтяной инфраструктуре. Об этом со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщает Axios, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что эта просьба США стала первым случаем, когда администрация Трампа ограничила действия Израиля с момента начала совместной операции двух стран против Ирана десять дней назад.

Израильские удары окутали Тегеран — город с населением 10 миллионов человек — токсичным черным дымом и кислотными дождями, что вызвало срочные предупреждения о вреде здоровью простых иранцев.

По словам израильского чиновника, сообщение США было передано на высоком политическом уровне и начальнику Генерального штаба ЦАХАЛа Замиру.

Второй израильский чиновник заявил: "США попросили нас заранее сообщать им о любых будущих ударах по нефтяным объектам в Иране".

По словам источника, знакомого с ситуацией, администрация Трампа привела три причины своей просьбы:

такие удары наносят ущерб иранскому населению, значительная часть которого выступает против режима;

Трамп намерен сотрудничать с нефтяным сектором Ирана после войны — аналогично тому, как он поступал с Венесуэлой;

удары могут спровоцировать массированные ответные атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива.

Издание отмечает, что Иран атаковал энергетические объекты Персидского залива с помощью беспилотников в начале войны, но не нанес значительного или необратимого ущерба.

США опасаются, что новый раунд ударов по иранской нефти может изменить этот расчет и еще больше поднять цены.

Источник, знакомый с подробностями, сообщил, что Трамп рассматривает удары по иранским энергетическим и нефтяным объектам как "вариант конца света" — вариант, который следует держать в резерве только в том случае, если Иран намеренно атакует нефтяные объекты Персидского залива первым.

Издание напоминает, что Трамп публично обозначил эту позицию, предупредив в понедельник, что Иран пострадает "в 20 раз сильнее", если нанесет ущерб мировым поставкам нефти.

Трамп написал в Truth Social, что США "уничтожат легко уничтожаемые цели, которые сделают невозможным восстановление Ирана как нации".

Источник утверждал, что Трамп намекал на потенциальные нападения на иранские нефтяные объекты.

В свою очередь сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины), один из самых ярых сторонников войны в Республиканской партии, также раскритиковал израильские удары по топливным складам.

"Пожалуйста, будьте осторожны с выбором целей. Наша цель — освободить иранский народ таким образом, чтобы это не лишило его возможности начать новую и лучшую жизнь после краха этого режима. Нефтяная экономика Ирана будет иметь важное значение для этого", - написал Грэм в X.

Белый дом, посольство Израиля в Вашингтоне и Армия обороны Израиля отказались от комментариев.