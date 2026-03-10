ukenru
Сегодня будет самый масштабный день ударов по Ирану – министр обороны США

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Министр обороны Питер Хэгсет анонсировал рекордное количество авиаударов по Ирану. США планируют завершить военную операцию по собственному графику.

Сегодня будет самый масштабный день ударов по Ирану – министр обороны США

США проводят операцию согласно плану, а сегодня планируют провести один из самых масштабных дней воздушных ударов по Ирану с начала боевых действий. Об этом заявил министр обороны США Питер Брайан Хегсет, передает УНН.

Подробности

По словам главы Пентагона, текущий день может стать самым интенсивным за все время кампании, с максимальным количеством боевых самолетов и ударов по целям на территории Ирана.

Например, сегодня будет, вероятно, наш самый интенсивный день ударов по Ирану. Наибольшее количество истребителей, наибольшее количество бомбардировщиков и наибольшее количество ударов. Разведданные сейчас точнее и лучше, чем когда-либо

- заявил Хегсет.

Он также подчеркнул, что американские силы продолжают действовать на основе обновленных разведывательных данных, что позволяет точнее определять цели и повышать эффективность ударов.

Кроме того, глава Пентагона заявил, что Соединенные Штаты завершат войну с Ираном "в те сроки, которые определят сами". По его словам, темп военной операции контролирует именно Вашингтон.

Мы завершим эту войну по нашему графику. Иранское руководство сейчас находится в отчаянии и пытается действовать поспешно

- отметил Хегсет.

Он также призвал нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи прислушаться к заявлениям президента США Дональда Трампа и отказаться от попыток развивать ядерное оружие.

Конфликт между Ираном и союзниками США продолжает обостряться, а удары по объектам на территории страны происходят почти ежедневно. Одновременно Тегеран отвечает ракетными и дроновыми атаками по целям на Ближнем Востоке.

Трамп назвал войну в Иране "краткосрочной экскурсией"09.03.26, 23:50 • 13362 просмотра

Андрей Тимощенков

