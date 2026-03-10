ukenru
Публікації
Ексклюзиви
Сьогодні буде наймасштабніший день ударів по Ірану - міністр оборони США

Київ • УНН

Міністр оборони Пітер Гегсет анонсував рекордну кількість авіаударів по Ірану. США планують завершити військову операцію за власним графіком.

Сьогодні буде наймасштабніший день ударів по Ірану - міністр оборони США

США проводять операцію згідно з планом, а сьогодні планують провести один із наймасштабніших днів повітряних ударів по Ірану з початку бойових дій. Про це заявив міністр оборони США Пітер Браян Гегсет, передає УНН.

Деталі

За словами очільника Пентагону, поточний день може стати найінтенсивнішим за весь час кампанії, з максимальною кількістю бойових літаків та ударів по цілях на території Ірану.

Наприклад, сьогодні буде, ймовірно, наш найінтенсивніший день ударів по Ірану. Найбільша кількість винищувачів, найбільша кількість бомбардувальників і найбільша кількість ударів. Розвіддані зараз точніші та кращі, ніж будь-коли

- заявив Гегсет.

Він також наголосив, що американські сили продовжують діяти на основі оновлених розвідувальних даних, що дозволяє точніше визначати цілі та підвищувати ефективність ударів.

Крім того, глава Пентагону заявив, що Сполучені Штати завершать війну з Іраном "у ті строки, які визначать самі". За його словами, темп військової операції контролює саме Вашингтон.

Ми завершимо цю війну за нашим графіком. Іранське керівництво зараз перебуває у відчаї та намагається діяти поспіхом

- зазначив Гегсет.

Він також закликав нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї прислухатися до заяв президента США Дональда Трампа і відмовитися від спроб розвивати ядерну зброю.

Конфлікт між Іраном та союзниками США продовжує загострюватися, а удари по об’єктах на території країни відбуваються майже щодня. Одночасно Тегеран відповідає ракетними та дроновими атаками по цілях на Близькому Сході.

Андрій Тимощенков

