Ексклюзив
17:36 • 9314 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
15:44 • 26717 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше
Ексклюзив
15:25 • 27285 перегляди
Гастрит без міфів або чому "весняних загострень" насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 20266 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 27266 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 28172 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 42716 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 52477 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 52901 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85014 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Адміністрація Трампа вперше закликала Ізраїль утриматись від ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Адміністрація Трампа вперше обмежила дії Ізраїлю через екологічну шкоду та плани на майбутню співпрацю. США побоюються ударів Ірану по Перській затоці.

Адміністрація Трампа вперше закликала Ізраїль утриматись від ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа в понеділок звернулася до Ізраїлю з проханням не завдавати подальших ударів по об'єктах енергетичного сектору Ірану, особливо щодо нафтової інфраструктури. Про це із посиланням на три джерела, знайомі із ситуацією, повідомляє Axios, передає УНН.

Деталі

Видання зауважує, що це прохання США стало першим випадком, коли адміністрація Трампа обмежила дії Ізраїлю з моменту початку спільної операції двох країн проти Ірану десять днів тому.

Ізраїльські удари огорнули Тегеран — місто з населенням 10 мільйонів людей — токсичним чорним димом та кислотними дощами, що викликало термінові попередження про шкоду здоров'ю простих іранців.

За словами ізраїльського чиновника, повідомлення США було передано на високому політичному рівні та начальнику Генерального штабу ЦАХАЛу Заміру.

Другий ізраїльський чиновник заявив: "США попросили нас заздалегідь повідомляти їх про будь-які майбутні удари по нафтових об'єктах в Ірані".

За словами джерела, знайомого із ситуацією, адміністрація Трампа навела три причини свого прохання:

  • такі удари завдають шкоди іранському населенню, значна частина якого виступає проти режиму;
    • Трамп має намір співпрацювати з нафтовим сектором Ірану після війни — аналогічно до того, як він чинив з Венесуелою;
      • удари можуть спровокувати масовані атаки у відповідь Ірану на енергетичну інфраструктуру в країнах Перської затоки.

        Видання зауважує, що Іран атакував енергетичні об'єкти Перської затоки за допомогою безпілотників на початку війни, але не завдав значної або незворотної шкоди.

        Іран почав мінувати Ормузьку протоку - ЗМІ10.03.26, 21:37 • 1462 перегляди

        США побоюються, що новий раунд ударів по іранській нафті може змінити цей розрахунок і ще більше підняти ціни.

        Джерело, знайоме з подробицями, повідомило, що Трамп розглядає удари по іранських енергетичних та нафтових об'єктах як "варіант кінця світу" — варіант, який слід тримати в резерві лише в тому випадку, якщо Іран навмисно атакує нафтові об'єкти Перської затоки першим.

        Видання нагадує, що Трамп публічно окреслив цю позицію, попередивши в понеділок, що Іран постраждає "в 20 разів сильніше", якщо завдасть збитків світовим постачанням нафти.

        Трамп написав у Truth Social, що США "знищать цілі, що легко знищуються, які унеможливлять відновлення Ірану як нації".

        Джерело стверджувало, що Трамп натякав на потенційні напади на іранські нафтові об'єкти.

        У свою чергу сенатор Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни), один із найзатятіших прихильників війни в Республіканській партії, також розкритикував ізраїльські удари по паливних складах.

        "Будь ласка, будьте обережні з вибором цілей. Наша мета — звільнити іранський народ таким чином, щоб це не позбавило його можливості розпочати нове та найкраще життя після краху цього режиму. Нафтова економіка Ірану матиме важливе значення для цього", - написав Грем у X.

        Сьогодні буде наймасштабніший день ударів по Ірану - міністр оборони США10.03.26, 14:53 • 3216 переглядiв

        Білий дім, посольство Ізраїлю у Вашингтоні та Армія оборони Ізраїлю відмовилися від коментарів.

        Антоніна Туманова

