Ліндсі Грем заявив, що путін і мир несумісні. Він наголосив на необхідності посилення санкцій проти росії для припинення війни.
Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.
Оточення Трампа не радить йому розмовляти з путіним, поки той не зобов’яжеться повністю припинити вогонь. Трамп заявляв про плани поговорити з путіним цього тижня.
Американські сенатори пропонують запровадити 500% мито для країн, які купують російські енергоносії та уран, якщо рф не погодиться на тривалий мир із Україною. Це має зупинити агресію.
США готові запровадити санкції проти росії, якщо вона не дотримуватиметься перемир'я. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб після зустрічі з Дональдом Трампом.
Дональд Трамп хоче переконати путіна сісти за стіл переговорів щодо України. Сенатор Грем попередив, що путін пошкодує, якщо гратиме з Трампом.
Генсек НАТО Марк Рютте обговорить з Трампом важливість ролі США в альянсі. США наполягатимуть на більшій відповідальності союзників у самообороні.
Андрій Єрмак заявив, що наступного тижня команди почнуть обговорення деталей припинення вогню. США обговорять з росією пропозиції, напрацьовані під час зустрічі делегацій.
Сенатор США Ліндсі Грем пригрозив росії санкціями, якщо вона не погодиться на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню. Він закликав ввести санкції проти країн, які купують російські товари.
Республіканець Ліндсі Грем планує внести законопроєкт про нові санкції проти банківського та енергетичного секторів рф. Санкції мають змусити росію сісти за стіл переговорів.
Президент України відреагував на пропозицію сенатора Грема щодо своєї відставки після сварки з Трампом. Зеленський наголосив, що таке рішення можуть приймати лише українці.
Сенатор Ліндсі Грем заявив, що після сварки між Зеленським і Трампом не знає, чи США співпрацюватимуть з українським президентом. Він запропонував Зеленському подати у відставку або змінити свою позицію.
Президент України провів розмову з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом щодо гарантій безпеки для України. Зеленський подякував за двопартійну підтримку Конгресу США та відзначив конструктивний підхід Грема.
Глава МЗС Великої Британії заявив, що членство в НАТО - найменш витратний метод забезпечення безпеки України. Зеленський підтвердив, що не відмовиться від планів вступу до альянсу.
Ліндсі Грем запропонував автоматичний вступ України до НАТО у випадку нового російського вторгнення. Сенатор також закликав озброїти Україну F-16 та висловив підтримку позиції Трампа щодо путіна.
Сенатор Ліндсі Грем заявив, що наявність в Україні корисних копалин на $3 трлн є вагомим аргументом для підтримки США. Він наголосив на важливості угоди щодо ресурсів для протидії путіну.
Ліндсі Грем на Мюнхенській конференції запропонував гарантувати Україні вступ до НАТО у випадку нового вторгнення Росії. США не виключають членства України в НАТО та повернення до кордонів 2014 року.
Україна має найбільші в Європі запаси літію та титану, а також інші цінні родовища. Росія вже окупувала 33% родовищ рідкоземельних мінералів, а США зацікавлені в отриманні доступу до українських ресурсів.
Дональд Трамп обрав Морган Ортагус, колишню речницю Держдепартаменту, на посаду заступника спецпосланника з питань миру. Вона приєднається до команди Стіва Віткоффа для роботи над мирним процесом у Газі та угодою між Ізраїлем і Саудівською Аравією.
Керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся з представниками команди Дональда Трампа для обговорення планів росії. Також відбулися зустрічі з високопосадовцями США та представниками бізнесу.
Хезболла здійснила масований обстріл території Ізраїлю, випустивши близько 250 ракет.
Республіканець Ліндсі Грем заявив про можливі санкції проти союзників США, які допомагатимуть МКС з арештом Нетаньягу та Галанта. Погрози стосуються Канади, Британії, Німеччини та Франції.
Андрій Сибіга зустрівся із заступником держсекретаря США Джоном Бассом та обговорив оборонну співпрацю. Також відбулися переговори з сенаторами Гремом та Блюменталем щодо двопартійної підтримки України.
За даними FT, Україна розробляє свій «план перемоги» для нової адміністрації Трампа, наголошуючи на потенційних ділових угодах, доступі до сировини та розгортанні військ.
Дональд Трамп назвав віцепрезидентку Камалу Гарріс "психічно відсталою". Кілька республіканців розкритикували експрезидента за ці принизливі висловлювання, закликаючи зосередитись на політичних питаннях.
Під час візиту до США Зеленський окреслив план перемоги та просив дозволу на використання ракет великої дальності.
Міністр Кулеба провів зустріч з Джеймсом О'Браєном у Києві. Обговорили членство в НАТО, протиповітряну оборону, програму F-16 та можливість використання Україною засобів дальнього радіуса дії проти військових цілей в РФ.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Обговорювалося розширення співпраці у виробництві зброї та деталі операції України в Курській області рф.
Речник МЗС України повідомив про стриману реакцію партнерів на операцію ЗСУ в Курській області РФ. Українські сили контролюють близько 1000 кв. км території, а західні партнери висловлюють розуміння дій України.
Уряди України та США обговорюють посилення співпраці у сфері критичних матеріалів для залучення американських інвестицій. Україна стала членом Форуму партнерства з питань безпеки мінеральних ресурсів і готова розширювати співпрацю.