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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22114 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 143209 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194059 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77034 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Ліндсі Грем

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Доведеться продовжувати калічити російську економіку: сенатор-республіканець - про удар по Сумах

Ліндсі Грем заявив, що путін і мир несумісні. Він наголосив на необхідності посилення санкцій проти росії для припинення війни.

Війна • 14 квітня, 03:57 • 3530 перегляди

Адміністрація Трампа планує військовий парад у Вашингтоні до дня народження президента та 250-річчя Армії США - The Hill

Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.

Новини Світу • 8 квітня, 14:09 • 9443 перегляди

Найближче оточення Трампа радить йому не дзвонити путіну, поки той не погодиться на припинення вогню - NBC

Оточення Трампа не радить йому розмовляти з путіним, поки той не зобов’яжеться повністю припинити вогонь. Трамп заявляв про плани поговорити з путіним цього тижня.

Війна • 4 квітня, 02:46 • 6060 перегляди

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

Американські сенатори пропонують запровадити 500% мито для країн, які купують російські енергоносії та уран, якщо рф не погодиться на тривалий мир із Україною. Це має зупинити агресію.

Війна • 1 квітня, 22:21 • 67731 перегляди

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

США готові запровадити санкції проти росії, якщо вона не дотримуватиметься перемир'я. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб після зустрічі з Дональдом Трампом.

Політика • 30 березня, 19:48 • 27071 перегляди

"Якщо путін грає з Трампом, він про це пошкодує", - сенатор Грем

Дональд Трамп хоче переконати путіна сісти за стіл переговорів щодо України. Сенатор Грем попередив, що путін пошкодує, якщо гратиме з Трампом.

Війна • 17 березня, 01:37 • 19003 перегляди

Рютте має провести важливу ​​зустріч з Трампом: будуть обговорювати присутність Сполучених Штатів в НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте обговорить з Трампом важливість ролі США в альянсі. США наполягатимуть на більшій відповідальності союзників у самообороні.

Політика • 13 березня, 12:36 • 12714 перегляди

В Офісі Президента анонсували обговорення деталей припинення вогню вже наступного тижня

Андрій Єрмак заявив, що наступного тижня команди почнуть обговорення деталей припинення вогню. США обговорять з росією пропозиції, напрацьовані під час зустрічі делегацій.

Війна • 12 березня, 01:00 • 16326 перегляди

Сенатор Грем погрожує росії санкціями у разі відмови від 30-денного припинення вогню

Сенатор США Ліндсі Грем пригрозив росії санкціями, якщо вона не погодиться на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню. Він закликав ввести санкції проти країн, які купують російські товари.

Війна • 11 березня, 22:25 • 22474 перегляди

Сенатор-республіканець Грем анонсував "пекельні санкції" проти рф: що готує Конгрес США

Республіканець Ліндсі Грем планує внести законопроєкт про нові санкції проти банківського та енергетичного секторів рф. Санкції мають змусити росію сісти за стіл переговорів.

Війна • 9 березня, 22:55 • 23388 перегляди

Зеленський відповів на заклик Грема про відставку: хто вирішуватиме долю президента

Президент України відреагував на пропозицію сенатора Грема щодо своєї відставки після сварки з Трампом. Зеленський наголосив, що таке рішення можуть приймати лише українці.

Війна • 1 березня, 03:40 • 112254 перегляди

Грем після зустрічі Зеленського і Трампа: "Президент України має піти у відставку"

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що після сварки між Зеленським і Трампом не знає, чи США співпрацюватимуть з українським президентом. Він запропонував Зеленському подати у відставку або змінити свою позицію.

Війна • 28 лютого, 21:04 • 32734 перегляди

Зеленський обговорив з американським сенатором Гремом гарантії безпеки для України

Президент України провів розмову з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом щодо гарантій безпеки для України. Зеленський подякував за двопартійну підтримку Конгресу США та відзначив конструктивний підхід Грема.

Війна • 19 лютого, 22:36 • 111396 перегляди

Девід Ламмі: членство України в НАТО - це найменш дорогий метод забезпечення безпеки

Глава МЗС Великої Британії заявив, що членство в НАТО - найменш витратний метод забезпечення безпеки України. Зеленський підтвердив, що не відмовиться від планів вступу до альянсу.

Війна • 15 лютого, 15:30 • 30711 перегляди

Грем: Україна має автоматично вступити в НАТО, якщо росія знову вторгнеться в країну

Ліндсі Грем запропонував автоматичний вступ України до НАТО у випадку нового російського вторгнення. Сенатор також закликав озброїти Україну F-16 та висловив підтримку позиції Трампа щодо путіна.

Війна • 15 лютого, 14:07 • 26433 перегляди

Грем: Україна володіє ресурсами на $3 мільйони - це аргумент для підтримки США

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що наявність в Україні корисних копалин на $3 трлн є вагомим аргументом для підтримки США. Він наголосив на важливості угоди щодо ресурсів для протидії путіну.

Економіка • 15 лютого, 13:47 • 31752 перегляди

Сенатор США Грем запропонував прийняти Україну до НАТО в разі нового вторгнення рф

Ліндсі Грем на Мюнхенській конференції запропонував гарантувати Україні вступ до НАТО у випадку нового вторгнення Росії. США не виключають членства України в НАТО та повернення до кордонів 2014 року.

Війна • 14 лютого, 16:40 • 31816 перегляди

Рідкоземельні метали України, які зажадав Трамп в обмін на допомогу: що про них відомо

Україна має найбільші в Європі запаси літію та титану, а також інші цінні родовища. Росія вже окупувала 33% родовищ рідкоземельних мінералів, а США зацікавлені в отриманні доступу до українських ресурсів.

Війна • 4 лютого, 08:45 • 190433 перегляди

Трамп визначився із заступником спецпосланника президента США на Близькому Сході

Дональд Трамп обрав Морган Ортагус, колишню речницю Держдепартаменту, на посаду заступника спецпосланника з питань миру. Вона приєднається до команди Стіва Віткоффа для роботи над мирним процесом у Газі та угодою між Ізраїлем і Саудівською Аравією.

Новини Світу • 4 січня, 06:30 • 33955 перегляди

Єрмак та представники команди Трампа обговорили плани рф та як їх зірвати

Керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся з представниками команди Дональда Трампа для обговорення планів росії. Також відбулися зустрічі з високопосадовцями США та представниками бізнесу.

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Близько 250 снарядів випущено Хезболлою по Ізраїлю

Хезболла здійснила масований обстріл території Ізраїлю, випустивши близько 250 ракет.

Новини Світу • 25 листопада, 07:40 • 13618 перегляди

Сенатор США Грем погрожує країнам санкціями за допомогу МКС з арештом Нетаньягу

Республіканець Ліндсі Грем заявив про можливі санкції проти союзників США, які допомагатимуть МКС з арештом Нетаньягу та Галанта. Погрози стосуються Канади, Британії, Німеччини та Франції.

Новини Світу • 24 листопада, 10:31 • 22341 перегляди

Оборонна співпраця, енергетична допомога та стратегічне партнерство: Сибіга провів важливі зустрічі у Вашингтоні

Андрій Сибіга зустрівся із заступником держсекретаря США Джоном Бассом та обговорив оборонну співпрацю. Також відбулися переговори з сенаторами Гремом та Блюменталем щодо двопартійної підтримки України.

Війна • 19 листопада, 19:48 • 39780 перегляди

Трамп зацікавився двома пунктами "плану перемоги" Зеленського - FT

За даними FT, Україна розробляє свій «план перемоги» для нової адміністрації Трампа, наголошуючи на потенційних ділових угодах, доступі до сировини та розгортанні військ.

Політика • 12 листопада, 09:18 • 25073 перегляди

Трамп назвав Гарріс "психічно відсталою": республіканці розкритикували експрезидента

Дональд Трамп назвав віцепрезидентку Камалу Гарріс "психічно відсталою". Кілька республіканців розкритикували експрезидента за ці принизливі висловлювання, закликаючи зосередитись на політичних питаннях.

Новини Світу • 29 вересня, 22:42 • 25051 перегляди

У Білому домі збираються "трохи глибше вивчити" наданий Зеленським план перемоги найближчими тижнями

Під час візиту до США Зеленський окреслив план перемоги та просив дозволу на використання ракет великої дальності.

Війна • 27 вересня, 09:21 • 17294 перегляди

Кулеба зустрівся з помічником держсекретаря США: говорили про F-16, ППО та далекобійні удари по рф

Міністр Кулеба провів зустріч з Джеймсом О'Браєном у Києві. Обговорили членство в НАТО, протиповітряну оборону, програму F-16 та можливість використання Україною засобів дальнього радіуса дії проти військових цілей в РФ.

Війна • 13 серпня, 17:23 • 31080 перегляди

Кулеба обговорив з Боррелем співпрацю у виробництві зброї та операцію в Курській області

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Обговорювалося розширення співпраці у виробництві зброї та деталі операції України в Курській області рф.

Війна • 13 серпня, 16:44 • 31008 перегляди

Реакція союзників щодо наступу України в курській області продемонструвала розуміння дій - МЗС

Речник МЗС України повідомив про стриману реакцію партнерів на операцію ЗСУ в Курській області РФ. Українські сили контролюють близько 1000 кв. км території, а західні партнери висловлюють розуміння дій України.

Війна • 13 серпня, 13:09 • 102150 перегляди

України та США можуть розширити співпрацю в сфері критичних матеріалів – Мінекономіки

Уряди України та США обговорюють посилення співпраці у сфері критичних матеріалів для залучення американських інвестицій. Україна стала членом Форуму партнерства з питань безпеки мінеральних ресурсів і готова розширювати співпрацю.

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