Ліндсі Грем

Трамп визначився із заступником спецпосланника президента США на Близькому Сході

Дональд Трамп обрав Морган Ортагус, колишню речницю Держдепартаменту, на посаду заступника спецпосланника з питань миру. Вона приєднається до команди Стіва Віткоффа для роботи над мирним процесом у Газі та угодою між Ізраїлем і Саудівською Аравією.