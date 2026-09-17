Це інструмент, який може зупинити терористичну війну - Зеленський про значення ухваленого законопроєкту Ґрема
Київ • УНН
Зеленський подякував Конгресу США за законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії. Він назвав тиск умовою припинення війни.
Президент Володимир Зеленський заявив, що санкційний законопроєкт Ліндсі Грема, ухвалений Палатою представників США, є сильним інструментом для тиску на росію. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
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"Символічно, що ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту Ліндсі Грема відбулося в ніч чергової російської атаки балістикою, іншими ракетами й дронами проти України. Знову під ударами була цивільна інфраструктура, є пошкодження у восьми регіонах. росіяни обстріляли енергетику на Сумщині та Одещині. У Києві та Одесі були влучання по звичайних житлових будинках. Понад десятьох людей поранено, зокрема дітей. Частину госпіталізовано до лікарень. У багатьох громадах були пожежі", – заявив президент.
Глава держави переконаний, що економічний тиск союзників є обов'язковою умовою для припинення бойових дій і результативної дипломатії.
"Саме законопроєкт Ліндсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни, проти росії, – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести росію до необхідності встановити мир. Санкції мають бути сильними, щоб уся робота заради миру, і зокрема наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля, спрацювали", – наголосив глава держави.
Володимир Зеленський подякував конгресменам, сенаторам та лідерам обох партій у Конгресі за підтримку ініціативи, підсумувавши – росії потрібно закінчувати цю свою війну.
Нагадаємо
Палата представників США підтримала сенатську редакцію законопроєкту H.R. 5334, який передбачає масштабне посилення санкцій проти росії та можливість запровадження мит до 100% проти країн, що купують російські енергоносії.
Трамп планує підписати закон Ліндсі Грема про санкції проти росії - WSJ 17.09.26, 09:06 • 3756 переглядiв