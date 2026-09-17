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Це інструмент, який може зупинити терористичну війну - Зеленський про значення ухваленого законопроєкту Ґрема

Київ • УНН

 • 2130 перегляди

Зеленський подякував Конгресу США за законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії. Він назвав тиск умовою припинення війни.

Це інструмент, який може зупинити терористичну війну - Зеленський про значення ухваленого законопроєкту Ґрема

Президент Володимир Зеленський заявив, що санкційний законопроєкт Ліндсі Грема, ухвалений Палатою представників США, є сильним інструментом для тиску на росію. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Символічно, що ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту Ліндсі Грема відбулося в ніч чергової російської атаки балістикою, іншими ракетами й дронами проти України. Знову під ударами була цивільна інфраструктура, є пошкодження у восьми регіонах. росіяни обстріляли енергетику на Сумщині та Одещині. У Києві та Одесі були влучання по звичайних житлових будинках. Понад десятьох людей поранено, зокрема дітей. Частину госпіталізовано до лікарень. У багатьох громадах були пожежі", – заявив президент.

Глава держави переконаний, що економічний тиск союзників є обов'язковою умовою для припинення бойових дій і результативної дипломатії.

"Саме законопроєкт Ліндсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни, проти росії, – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести росію до необхідності встановити мир. Санкції мають бути сильними, щоб уся робота заради миру, і зокрема наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля, спрацювали", – наголосив глава держави.

Володимир Зеленський подякував конгресменам, сенаторам та лідерам обох партій у Конгресі за підтримку ініціативи, підсумувавши – росії потрібно закінчувати цю свою війну.

Нагадаємо

Палата представників США підтримала сенатську редакцію законопроєкту H.R. 5334, який передбачає масштабне посилення санкцій проти росії та можливість запровадження мит до 100% проти країн, що купують російські енергоносії.

Трамп планує підписати закон Ліндсі Грема про санкції проти росії - WSJ 17.09.26, 09:06 • 3756 переглядiв

Ольга Розгон

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