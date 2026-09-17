Это инструмент, который может остановить террористическую войну — Зеленский о значении принятого законопроекта Грэма
Киев • УНН
Зеленский поблагодарил Конгресс США за законопроект Линдси Грэма о санкциях против России. Он назвал давление условием прекращения войны.
Президент Владимир Зеленский заявил, что санкционный законопроект Линдси Грэма, принятый Палатой представителей США, является сильным инструментом давления на россию. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Символично, что принятие Палатой представителей Конгресса США санкционного законопроекта Линдси Грэма произошло в ночь очередной российской атаки баллистическими ракетами, другими ракетами и дронами против Украины. Снова под ударами оказалась гражданская инфраструктура, есть повреждения в восьми регионах. россияне обстреляли энергетику в Сумской и Одесской областях. В Киеве и Одессе были попадания по обычным жилым домам. Более десяти человек получили ранения, в том числе дети. Часть пострадавших госпитализирована. Во многих общинах произошли пожары", – заявил президент.
Глава государства убежден, что экономическое давление союзников является обязательным условием для прекращения боевых действий и результативной дипломатии.
"Именно законопроект Линдси Грэма и другие сильные санкционные шаги партнеров против источника этой войны, против россии, – это чрезвычайно сильный инструмент, который может остановить эту террористическую войну и привести россию к необходимости установить мир. Санкции должны быть сильными, чтобы вся работа ради мира, и в частности наши совместные с Америкой, Европой и другими друзьями дипломатические усилия, сработали", – подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский поблагодарил конгрессменов, сенаторов и лидеров обеих партий в Конгрессе за поддержку инициативы, подытожив – россии нужно заканчивать эту свою войну.
Напомним
Палата представителей США поддержала сенатскую редакцию законопроекта H.R. 5334, который предусматривает масштабное усиление санкций против россии и возможность введения пошлин до 100% против стран, покупающих российские энергоносители.
Трамп планирует подписать закон Линдси Грэма о санкциях против россии - WSJ 17.09.26, 09:06 • 4088 просмотров