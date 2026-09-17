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Financial Times

Это инструмент, который может остановить террористическую войну — Зеленский о значении принятого законопроекта Грэма

Киев • УНН

 • 2422 просмотра

Зеленский поблагодарил Конгресс США за законопроект Линдси Грэма о санкциях против России. Он назвал давление условием прекращения войны.

Это инструмент, который может остановить террористическую войну — Зеленский о значении принятого законопроекта Грэма

Президент Владимир Зеленский заявил, что санкционный законопроект Линдси Грэма, принятый Палатой представителей США, является сильным инструментом давления на россию. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Символично, что принятие Палатой представителей Конгресса США санкционного законопроекта Линдси Грэма произошло в ночь очередной российской атаки баллистическими ракетами, другими ракетами и дронами против Украины. Снова под ударами оказалась гражданская инфраструктура, есть повреждения в восьми регионах. россияне обстреляли энергетику в Сумской и Одесской областях. В Киеве и Одессе были попадания по обычным жилым домам. Более десяти человек получили ранения, в том числе дети. Часть пострадавших госпитализирована. Во многих общинах произошли пожары", – заявил президент.

Глава государства убежден, что экономическое давление союзников является обязательным условием для прекращения боевых действий и результативной дипломатии.

"Именно законопроект Линдси Грэма и другие сильные санкционные шаги партнеров против источника этой войны, против россии, – это чрезвычайно сильный инструмент, который может остановить эту террористическую войну и привести россию к необходимости установить мир. Санкции должны быть сильными, чтобы вся работа ради мира, и в частности наши совместные с Америкой, Европой и другими друзьями дипломатические усилия, сработали", – подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил конгрессменов, сенаторов и лидеров обеих партий в Конгрессе за поддержку инициативы, подытожив – россии нужно заканчивать эту свою войну.

Напомним

Палата представителей США поддержала сенатскую редакцию законопроекта H.R. 5334, который предусматривает масштабное усиление санкций против россии и возможность введения пошлин до 100% против стран, покупающих российские энергоносители.

Трамп планирует подписать закон Линдси Грэма о санкциях против россии - WSJ 17.09.26, 09:06 • 4088 просмотров

Ольга Розгон

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