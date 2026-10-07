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Варианты коротких путешествий

Киев • УНН

 • 9906 просмотра

Каменец-Подольский, Закарпатье и Черниговщина предлагают крепости, каньоны, термальные бассейны и исторические достопримечательности.

Варианты коротких путешествий

Современный ритм жизни редко оставляет возможность вырваться в полноценный отпуск на несколько недель. Однако ждать лета или долгожданного отдыха совсем не обязательно. Короткие путешествия на 2 - 4 дня — идеальный способ сменить обстановку, получить яркие впечатления и эмоционально перезагрузиться без значительных финансовых затрат или сложного планирования. УНН расскажет, как обычные выходные могут превратиться в настоящее приключение.

Украина имеет множество удивительных мест, которые идеально подходят для коротких путешествий. Независимо от того, что вы ищете —  отдых в термальных бассейнах, прогулки по старинным крепостям или экскурсии по каньонам, — украинские маршруты способны удивить каждого.

Каменец-Подольский и Бакота

Каменец-Подольский известен своей средневековой крепостью, которая словно вырастает из скалистого каньона реки Смотрич. Первый день стоит посвятить прогулкам по городу, посетить Старый замок, Турецкий мост, смотровые площадки и уютные кофейни. 

Каменец-Подольский славится не только замком. В городе можно посетить Ратушу — это старейшая сохранившаяся ратуша в Украине с часовой башней, подземельями и интересными музейными экспозициями на площади Польский рынок.

Также здесь  расположено уникальное для мировой архитектуры сооружение — Кафедральный костёл Петра и Павла. В нём объединены христианский храм, Триумфальная арка и османский минарет, увенчанный скульптурой Девы Марии.

Ещё можно спуститься к подножию скал, чтобы увидеть живописную деревянную церковь XVIII века и полюбоваться крутыми обрывами с Новоплановского моста или Лебединого озера.

На второй день отправляйтесь в Бакоту — затопленное село в каньоне Днестра, которое сегодня превратилось в настоящее "украинское море". 

Здесь царит особый микроклимат, а с высоких скал открывается панорама на бескрайнюю водную гладь. Обязательно посетите старейший в регионе Михайловский пещерный монастырь, расположенный прямо в белых известняковых скалах.

Термальные воды Закарпатья

Если ваша цель — максимальное расслабление и восстановление сил, Закарпатье станет лучшим выбором. Посетите замок Паланок в Мукачево, расположенный на вершине потухшего вулкана, откуда открывается вид на город и горы.

Хотя замок Паланок наиболее известен в Закарпатье, он не единственный. Замок Сент-Миклош, расположенный в селе Чинадиево, — это средневековый "замок любви" Илоны Зриньи и Имре Тёкёли, где можно пройтись по полутёмным коридорам и почувствовать дух эпохи. На территории замка есть большой парк. 

Отправляйтесь в Берегово или Косино, которые славятся своими термальными бассейнами с высоким содержанием минералов. Купание в горячих источниках под открытым небом дарит ощущение полного релакса в любое время года.  

Конечно же, дополнить выходные можно в ресторане с настоящей закарпатской кухней, чтобы полностью погрузиться в атмосферу этой местности.  

Черниговщина

Для спокойного, насыщенного историей отдыха подойдёт Черниговщина. Сам Чернигов — один из старейших городов Украины. Черниговский Вал — это  историческое сердце города над Десной с 12 чугунными гетманскими пушками, старинным коллегиумом и парковыми аллеями.

Антониевы пещеры и Троицкий монастырь: подземный монастырский комплекс XI–XVIII веков, расположенный на Болдинских горах, с подземными церквями, часовнями и уникальной акустикой.

Можно посетить Государственный заповедник "Качановка". Это роскошный дворцово-парковый ансамбль XIX века с белоколонным дворцом, зеркальными прудами и парком, где гостили Шевченко и Гоголь.

Александра Месенко

ОбществоКультурапубликации
Тарас Шевченко
Берегово
Украина
Каменец-Подольский
Мукачево
Чернигов