Двух агентов фсб задержали за организацию взрыва возле ТЦК в Каменце-Подольском, где погиб курьер и ранены 8 человек. Злоумышленники «втемную» использовали службу доставки для совершения теракта.
СБУ раскрыла новую тактику российских спецслужб - дистанционный подрыв взрывных устройств вместе с исполнителями. С начала 2024 года выявлено 497 человек, причастных к диверсиям.
Глава Нацполиции сообщил о 9 фактах диверсий, из которых 3 касались покушения на полицейских. Спецслужбы рф вербуют преимущественно молодежь до 20 лет, обещая деньги, но часто ликвидируют завербованных.
На территории ТЦК и СП в Каменце-Подольском произошел взрыв около 13:00. В результате инцидента один человек погиб, четверо получили ранения.
В Каменец-Подольском территориальном центре комплектования произошел взрыв. По данным главы ОВА, один человек погиб, четверо получили ранения, причины происшествия выясняются.
На территории Каменец-Подольского ТЦК произошел взрыв около 13:10. Сейчас территория оцеплена, выясняются обстоятельства происшествия и информация о пострадавших.
В помещении территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв. Детали инцидента сейчас выясняются.
Осенние каникулы в Киеве продлятся с 28 октября по 3 ноября. Во время каникул будут работать кружки и проводиться компенсаторные занятия, а учителя будут иметь возможность повысить квалификацию.
На популярные маршруты Киев-Ужгород и Киев-Львов назначены дополнительные поезда для детских групп и других пассажиров. Рейсы состоятся 25-31 октября, билеты уже доступны в продаже.
«Укрзализныця» запускает дополнительные рейсы поезда №239/240 Киев-Каменец-Подольский-Киев 24, 28 и 31 октября. Продажа билетов на эти рейсы уже начата, в составе поезда есть вагоны всех типов.
В Каменце-Подольском открыт 41-й центр рекрутинга украинской армии. Центр будет работать с понедельника по пятницу, предоставляя консультации и возможность добровольно присоединиться к Силам обороны.
Священнослужитель УПЦ был осужден за то, что устроил автомобильную аварию со смертельным исходом, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения в Хмельницкой области.
Пожарные ликвидировали пожар в придорожном кафе площадью 80 кв. м в селе Мицевцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области, не допустив дальнейшего распространения.
Верховный Суд Украины обязал Украинскую Православную Церковь освободить культовые сооружения в Переяславе и Каменце-Подольском, оставив в силе решения судов предыдущих инстанций о передаче имущества под контроль государства.
Восемь человек получили ранения в результате ночного ракетного обстрела Киева, в результате которого вспыхнули пожары в жилых и нежилых зданиях в нескольких районах города.
Украинские саперы из 48-й Каменец-Подольской бригады нанесли удар по российскому опорному пункту, применив более 700 кг взрывчатки из системы УР-77 "Метеорит", говорится в сообщении Генерального штаба Украины.