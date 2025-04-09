Каменец-Подольский

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29362 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ о терактах, которые совершают завербованные агенты: враг подрывает исполнителей дистанционно

СБУ раскрыла новую тактику российских спецслужб - дистанционный подрыв взрывных устройств вместе с исполнителями. С начала 2024 года выявлено 497 человек, причастных к диверсиям.

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Нацполиция о терактах в отношении полицейских и Сил обороны: за ними стоят спецслужбы рф

Глава Нацполиции сообщил о 9 фактах диверсий, из которых 3 касались покушения на полицейских. Спецслужбы рф вербуют преимущественно молодежь до 20 лет, обещая деньги, но часто ликвидируют завербованных.

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Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: мэр сообщил о раненых медиках

На территории ТЦК и СП в Каменце-Подольском произошел взрыв около 13:00. В результате инцидента один человек погиб, четверо получили ранения.

Общество • 5 февраля, 14:16 • 23604 просмотра

Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: в ОВА сообщили об одном погибшем и 4 раненых

В Каменец-Подольском территориальном центре комплектования произошел взрыв. По данным главы ОВА, один человек погиб, четверо получили ранения, причины происшествия выясняются.

Общество • 5 февраля, 12:47 • 25098 просмотра

Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: в областном центре комплектования заявили, что данные о пострадавших выясняются

На территории Каменец-Подольского ТЦК произошел взрыв около 13:10. Сейчас территория оцеплена, выясняются обстоятельства происшествия и информация о пострадавших.

Общество • 5 февраля, 12:25 • 23351 просмотра

В одном из ТЦК Каменца-Подольского произошел взрыв в одном из ТЦК Каменца-Подольского

В помещении территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв. Детали инцидента сейчас выясняются.

Общество • 5 февраля, 11:55 • 23146 просмотра

В киевских школах осенние каникулы стартуют 28 октября

Осенние каникулы в Киеве продлятся с 28 октября по 3 ноября. Во время каникул будут работать кружки и проводиться компенсаторные занятия, а учителя будут иметь возможность повысить квалификацию.

Киев • 24 октября, 12:01 • 16536 просмотра

Назначены дополнительные поезда на популярные маршруты Киев-Ужгород и Киев-Львов

На популярные маршруты Киев-Ужгород и Киев-Львов назначены дополнительные поезда для детских групп и других пассажиров. Рейсы состоятся 25-31 октября, билеты уже доступны в продаже.

Общество • 16 октября, 10:52 • 16770 просмотра

«Укрзализныця» назначает дополнительные рейсы в Каменец-Подольский на осенние каникулы

«Укрзализныця» запускает дополнительные рейсы поезда №239/240 Киев-Каменец-Подольский-Киев 24, 28 и 31 октября. Продажа билетов на эти рейсы уже начата, в составе поезда есть вагоны всех типов.

Общество • 14 октября, 13:24 • 18507 просмотра

В Хмельницкой области открыли уже второй центр рекрутинга ВСУ

В Каменце-Подольском открыт 41-й центр рекрутинга украинской армии. Центр будет работать с понедельника по пятницу, предоставляя консультации и возможность добровольно присоединиться к Силам обороны.

Общество • 9 октября, 13:35 • 12736 просмотра

В Хмельницкой области осудили священнослужителя УПЦ за "пьяное" ДТП с погибшим

Священнослужитель УПЦ был осужден за то, что устроил автомобильную аварию со смертельным исходом, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения в Хмельницкой области.

Криминал и ЧП • 10 июня, 11:04 • 13980 просмотра

В Хмельницкой области ночью горело придорожное кафе

Пожарные ликвидировали пожар в придорожном кафе площадью 80 кв. м в селе Мицевцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области, не допустив дальнейшего распространения.

Криминал и ЧП • 8 июня, 10:14 • 18437 просмотра

Суд обязал УПЦ освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском

Верховный Суд Украины обязал Украинскую Православную Церковь освободить культовые сооружения в Переяславе и Каменце-Подольском, оставив в силе решения судов предыдущих инстанций о передаче имущества под контроль государства.

Общество • 11 апреля, 03:22 • 130428 просмотра

В Киеве в результате ракетной атаки восемь пострадавших в результате ракетной атаки

Восемь человек получили ранения в результате ночного ракетного обстрела Киева, в результате которого вспыхнули пожары в жилых и нежилых зданиях в нескольких районах города.

Война • 21 марта, 04:15 • 65689 просмотра

Украинские воины нанесли удар по опорному пункту захватчиков, "поприветствовав" 700-ми кг взрывчатого вещества: видео

Украинские саперы из 48-й Каменец-Подольской бригады нанесли удар по российскому опорному пункту, применив более 700 кг взрывчатки из системы УР-77 "Метеорит", говорится в сообщении Генерального штаба Украины.

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