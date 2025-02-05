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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ о терактах, которые совершают завербованные агенты: враг подрывает исполнителей дистанционно

СБУ о терактах, которые совершают завербованные агенты: враг подрывает исполнителей дистанционно

Киев  •  УНН

 • 4145 просмотра

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СБУ раскрыла новую тактику российских спецслужб - дистанционный подрыв взрывных устройств вместе с исполнителями. С начала 2024 года выявлено 497 человек, причастных к диверсиям.

Враг устраивает дистанционный подрыв взрывных устройств, когда завербованный исполнитель, который устанавливает взрывчатку для совершения теракта против правоохранителей, ТЦК, еще находится рядом. Фактически, россияне ликвидируют агента в темную. Об этом сообщил первый заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко во время брифинга, передает УНН.

Терактами в отношении военных враг пытается в первую очередь дестабилизировать ситуацию внутри Украины 

- сказал Андрущенко.

По его словам, также целью является дискредитация деятельности ТЦК - сорвать мобилизацию и посеять недоверие к Силам обороны.

Сегодня враг использует новую тактику. Устраивает дистанционный подрыв самодельных взрывных устройств, когда исполнитель устанавливающий взрывчатку еще находится рядом. Фактически россияне ликвидируют завербованного агента в темную, чтобы убрать свидетеля преступления и не выплачивать ему обещанные деньги 

- рассказал Андрущенко.

Андрущенко объяснил, как происходит дистанционный подрыв исполнителя преступления.

Взрывчатка изготавливается из хозяйственных товаров, но в большинстве случаев преступники получают указанные самодельные устройства в схронах. То есть они являются непосредственными исполнителями. Они заносят (эту взрывчатку - ред.). Как правило преступления совершаются с помощью использования мобильных телефонов. То есть идет сигнал на телефон и осуществляется взрыв. Поэтому, когда погибают сейчас преступники, то это происходит без их воли и они не понимают, что происходит 

- добавил Андрущенко.

Он отметил, что правоохранители устанавливают всю цепочку - от вербовки до совершения преступления исполнителем.

Обычно мы задерживаем (нарушителей - ред.)  на стадии подготовки совершения преступлений 

- сказал Андрущенко.

Он отметил, что каждый кого завербовал враг должен понимать, что российские спецслужбы просто используют его в своих целях, как расходный материал.

Исполнителей для подрывов и поджогов враг вербует через мессенджеры и интернет-сообщества быстрого заработка 

- сказал Андрущенко.

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Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский отмечал, что вербуют, как правило, граждан молодого возраста - 20 лет и меньше.

Как правило, это молодые люди, которые не осознают всей ответственности. Или это люди с низкой социальной ответственностью. Россияне в большинстве случаев не платят деньги, которые обещают этим лицам. Кроме того, последние два случая - в Ровно и Каменце-Подольском, говорят о том, что они ликвидируют завербованных лиц 

- рассказал Выговский.

Кроме того, Андрущенко сообщил, что начиная с 2024 года совместно с Нацполицией установлено 497 человек, которые совершали противоправные преступления.

Речь идет именно о тех фигурантах, которые совершали поджоги военных авто, объектов Укрзализныци, устанавливали самодельные взрывные устройства. И о тех, кто посягал на жизнь военнослужащих, работников министерства внутренних дел, Нацполиции, те которые устраивали теракты 

- рассказал Андрущенко.

Спецслужбы рф вербуют украинскую молодежь обещаниями легких денег - ЦПД05.02.25, 16:29 • 12469 просмотров

Контекст

Вблизи территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв около 13:00.

Впоследствии в Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали взрыв на территории ТЦК в Каменце-Подольском, указав, что информация о пострадавших и причины взрыва выясняются, а территория оцеплена для обеспечения безопасности. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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