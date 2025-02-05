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Спецслужбы рф вербуют украинскую молодежь обещаниями легких денег - ЦПД

Спецслужбы рф вербуют украинскую молодежь обещаниями легких денег - ЦПД

Киев  •  УНН

 • 5040 просмотра

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Российские спецслужбы обманывают украинскую молодежь, вербуя их для диверсий обещаниями легкого заработка. По словам руководителя ЦПД, завербованных используют и обрекают на смерть или длительное заключение.

Российские спецслужбы вербуют для диверсий в Украине плохо информированную молодежь обещаниями легких денег, но обманывают их и обрекают на смерть или длительное заключение. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, пишет УНН.

Детали

Как отметил руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, российские гру и фсб обещают диверсантам против военных в Украине деньги, но обманывают исполнителей преступлений, не выплачивают их, и также не сообщают исполнителям, что часто планируют активизировать взрывчатку, которую те несут, еще во время выполнения террористами задачи российских кураторов.

Они ищут подростков и плохо информированную молодежь, которая ведется на легкие деньги, которые обещают российские кураторы, часто без конкретики (съезди туда и отнеси пакет). Завербованных диверсантов россияне просто используют и бросают,

- отметил руководитель ЦПД.

Он также подчеркнул, что важно понимать, что диверсанты гарантированно или умрут, или надолго сядут в наиболее короткие сроки, потеряв будущее.

Напомним

СБУ раскрыла детали взрыва в Ровенском ТЦК, где погиб 21-летний исполнитель теракта. россияне дистанционно взорвали завербованного агента сразу после входа в здание, ранив 8 военных.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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