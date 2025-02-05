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Спецслужби рф вербують українську молодь обіцянками легких грошей - ЦПД

Спецслужби рф вербують українську молодь обіцянками легких грошей - ЦПД

Київ • УНН

 • 28503 перегляди

Російські спецслужби обманюють українську молодь, вербуючи їх для диверсій обіцянками легкого заробітку. За словами керівника ЦПД, завербованих використовують та прирікають на смерть або тривале ув'язнення.

Російські спецслужби вербують для диверсій в Україні погано поінформовану молодь обіцянками легких грошей, але дурять їх та прирікають на смерть або тривале ув’язнення. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, пише УНН.

Деталі

Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, російські гру та фсб обіцяють диверсантам проти військових в Україні гроші, але дурять виконавців злочинів, не виплачують їх, і також не повідомляють виконавцям, що часто планують активізувати вибухівку, яку ті несуть, ще під час виконання терористами задачі російських кураторів.

Вони шукають підлітків та погано поінформовану молодь, яка ведеться на легкі гроші, які обіцяють російські куратори, часто без конкретики (поїдь туди і віднеси пакунок). Завербованих диверсантів росіяни просто використовують та кидають,

– зазначив керівник ЦПД.

Він також наголосив, що важливо розуміти, що диверсанти гарантовано або помруть, або надовго сядуть в найбільш короткі терміни, втративши майбутнє.

Нагадаємо

СБУ розкрила деталі вибуху в Рівненському ТЦК, де загинув 21-річний виконавець теракту. росіяни дистанційно підірвали завербованого агента одразу після входу в будівлю, поранивши 8 військових.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
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