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росіяни підірвали свого агента, щоб позбутися свідка: СБУ про теракт у рівненському ТЦК

росіяни підірвали свого агента, щоб позбутися свідка: СБУ про теракт у рівненському ТЦК

Київ • УНН

 • 95653 перегляди

СБУ розкрила деталі вибуху в Рівненському ТЦК, де загинув 21-річний виконавець теракту. росіяни дистанційно підірвали завербованого агента одразу після входу в будівлю, поранивши 8 військових.

Служба безпеки України з’ясувала, як російські спецслужби організували теракт у Рівненському обласному ТЦК 1 лютого. Окупанти завербували українця, не розкриваючи йому справжніх намірів, і підірвали його разом із вибухівкою, щойно він зайшов до будівлі. 8 військових були поранені внаслідок теракту. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН

Унаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості

- йдеться у повідомленні.

російські спецслужби заздалегідь спланували ліквідацію свого ж агента, використавши його "втемну" для організації теракту у Рівненському ТЦК. Окупанти позбулися виконавця одразу після виконання завдання, щоб не залишати слідів.

За даними слідства, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки в телеграм-каналах.

Саме там його завербував представник російських спецслужб, запропонувавши гроші за виконання "доручення".

Підрив вибухівки біля ТЦК у Павлограді: СБУ повідомила про затримання агентів рф05.02.25, 11:35 • 27396 переглядiв

За вказівкою куратора хлопець прибув до Рівного з саморобним вибуховим пристроєм (СВП), захованим у туристичному рюкзаку. Вибухівка була оснащена мобільним телефоном,  через який окупанти дистанційно керували підривом.

Ще один пристрій із "дистанційним управлінням" терорист тримав у руках, заходячи до будівлі ТЦК.

Російські спецслужбісти за допомогою камери на цьому гаджеті відстежили його рух і одразу після входу активували вибуховий пристрій через телефонний виклик.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Правоохоронці встановлюють всі деталі злочину та осіб, причетних до його організації.

Раніше

УНН писав, що на вулиці Грабника у Рівному стався вибух на території обласного територіального центру комплектування. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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