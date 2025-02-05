росіяни підірвали свого агента, щоб позбутися свідка: СБУ про теракт у рівненському ТЦК

Служба безпеки України з’ясувала, як російські спецслужби організували теракт у Рівненському обласному ТЦК 1 лютого. Окупанти завербували українця, не розкриваючи йому справжніх намірів, і підірвали його разом із вибухівкою, щойно він зайшов до будівлі. 8 військових були поранені внаслідок теракту. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Унаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості - йдеться у повідомленні.

російські спецслужби заздалегідь спланували ліквідацію свого ж агента, використавши його "втемну" для організації теракту у Рівненському ТЦК. Окупанти позбулися виконавця одразу після виконання завдання, щоб не залишати слідів.

За даними слідства, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки в телеграм-каналах.

Саме там його завербував представник російських спецслужб, запропонувавши гроші за виконання "доручення".

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За вказівкою куратора хлопець прибув до Рівного з саморобним вибуховим пристроєм (СВП), захованим у туристичному рюкзаку. Вибухівка була оснащена мобільним телефоном, через який окупанти дистанційно керували підривом.

Ще один пристрій із "дистанційним управлінням" терорист тримав у руках, заходячи до будівлі ТЦК.

Російські спецслужбісти за допомогою камери на цьому гаджеті відстежили його рух і одразу після входу активували вибуховий пристрій через телефонний виклик.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Правоохоронці встановлюють всі деталі злочину та осіб, причетних до його організації.

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