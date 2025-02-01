Вибух на території ТЦК у Рівному: ймовірно, є постраждалі

У Рівному стався вибух на території обласного ТЦК, передає УНН із посиланням на "Рівне Медіа".

Як зазначається, вибух пролунав на вулиці Грабника. На місце події виїхали екстрені служби.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту є постраждалі.

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