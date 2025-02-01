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На Полтавщині застрелили військового ТЦК та викрали його автомат, введено спецоперацію "Сирена" - Сухопутні війська

Київ • УНН

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На АЗС у Пирятині невідомий у балаклаві застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК та викрав його автомат. Нападник втік разом з одним із мобілізованих.

У Пирятині у Полтавській області невідомий у балаклаві застрелив військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) та викрав його автомат. Нападник втік разом з одним із мобілізованих. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ у суботу у Telegram, пише УНН.

1 лютого 2025 року на автозаправній станції в місті Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199-го навчального центру стався кричущий випадок – збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних

- повідомили у Сухопутних військах.

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України рішуче засуджує цей кричущий злочин та вимагає найсуворішого покарання для винних. Вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни", - наголошується у повідомленні.

На місці події, як вказано, працюють правоохоронні органи, тривають оперативно-розшукові заходи.

"У Полтавській області введено спеціальну операцію "Сирена", здійснюється взаємодія з військовими структурами та правоохоронними органами суміжних регіонів", - ідеться у повідомленні.

"Командування Сухопутних військ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, та запевняє, що його смерть не залишиться безкарною. Закликаємо громадян надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти у встановленні місцеперебування нападника та військовозобов’язаного, що зник разом із ним. Разом ми повинні зупинити злочинців, які посягають на життя захисників України", - зазначили у Сухопутних військах.

У Дніпрі під час перевірки документів ТЦК чоловік поранив поліцейського: подробиці07.01.25, 18:43 • 23307 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
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