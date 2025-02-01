В Полтавской области застрелили военного ТЦК и похитили его автомат, введена спецоперация "Сирена" - Сухопутные войска
Киев • УНН
На АЗС в Пирятине неизвестный в балаклаве застрелил военнослужащего Полтавского РТЦК и похитил его автомат. Нападавший скрылся вместе с одним из мобилизованных.
В Пирятине в Полтавской области неизвестный в балаклаве застрелил военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК) и похитил его автомат. Нападавший скрылся вместе с одним из мобилизованных. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ в субботу в Telegram, пишет УНН.
1 февраля 2025 года на автозаправочной станции в городе Пирятин во время сопровождения военнообязанных в 199-й учебный центр произошел вопиющий случай - вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП). Неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте. После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных
«Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины решительно осуждает это вопиющее преступление и требует строжайшего наказания для виновных. Убийство военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано в кратчайшие сроки», - отмечается в сообщении.
На месте происшествия, как указано, работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
«В Полтавской области введена специальная операция «Сирена», осуществляется взаимодействие с военными структурами и правоохранительными органами смежных регионов», - говорится в сообщении.
«Командование Сухопутных войск выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего Полтавского РТЦК и СП, и уверяет, что его смерть не останется безнаказанной. Призываем граждан предоставлять любую информацию, которая может помочь в установлении местонахождения нападающего и военнообязанного, который исчез вместе с ним. Вместе мы должны остановить преступников, которые посягают на жизнь защитников Украины», - отметили в Сухопутных войсках.