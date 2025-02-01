В Полтавской области застрелили военного ТЦК и похитили его автомат, введена спецоперация "Сирена" - Сухопутные войска

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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На АЗС в Пирятине неизвестный в балаклаве застрелил военнослужащего Полтавского РТЦК и похитил его автомат. Нападавший скрылся вместе с одним из мобилизованных.

В Пирятине в Полтавской области неизвестный в балаклаве застрелил военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК) и похитил его автомат. Нападавший скрылся вместе с одним из мобилизованных. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ в субботу в Telegram, пишет УНН.

1 февраля 2025 года на автозаправочной станции в городе Пирятин во время сопровождения военнообязанных в 199-й учебный центр произошел вопиющий случай - вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП). Неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте. После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных

- сообщили в Сухопутных войсках.

«Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины решительно осуждает это вопиющее преступление и требует строжайшего наказания для виновных. Убийство военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано в кратчайшие сроки», - отмечается в сообщении.

На месте происшествия, как указано, работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

«В Полтавской области введена специальная операция «Сирена», осуществляется взаимодействие с военными структурами и правоохранительными органами смежных регионов», - говорится в сообщении.

«Командование Сухопутных войск выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего Полтавского РТЦК и СП, и уверяет, что его смерть не останется безнаказанной. Призываем граждан предоставлять любую информацию, которая может помочь в установлении местонахождения нападающего и военнообязанного, который исчез вместе с ним. Вместе мы должны остановить преступников, которые посягают на жизнь защитников Украины», - отметили в Сухопутных войсках.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
poltavaПолтава

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