У Дніпрі під час перевірки документів ТЦК чоловік поранив поліцейського: подробиці
Київ • УНН
На залізничному вокзалі Дніпра стався конфлікт через відмову надати військові документи для перевірки. 45-річний чоловік поранив поліцейського ножем, обидві сторони заявили про отримання тілесних ушкоджень.
На залізничному вокзалі у Дніпрі виник конфлікт між 45-річним чоловіком та представниками ТЦК під час перевірки документів. У результаті цивільний ножем поранив поліцейського. Сам чоловік звернувся із заявою до поліції про завдання йому співробітником ТЦК тілесних ушкоджень. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає УНН.
"Подія мала місце сьогодні вранці на одному з вокзалів у місті Дніпро. За попередньою інформацією, конфліктна ситуація між 45-річним чоловіком та представниками ТЦК виникла через те, що чоловік відмовився надати військово-облікові документи для перевірки. У подальшому чоловік дістав з кишені ніж, яким поранив поліцейського Дніпровського районного управління поліції №1", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що правоохоронець звернувся до лікарні, де йому була надана медична допомога. Знаряддя злочину правоохоронці вилучили.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
"45-річний чоловік також звернувся із заявою до поліції про завдання йому співробітником ТЦК тілесних ушкоджень. За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження)", - інформує поліція.
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Мережею ширилося відео з місця інциденту на вокзалі.
Напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є співробітниками установи. В результаті інциденту один із них наніс іншому тілесні ушкодження.