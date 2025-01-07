В Днепре во время проверки документов ТЦК мужчина ранил полицейского: подробности
Киев • УНН
На железнодорожном вокзале Днепра произошел конфликт из-за отказа предоставить военные документы для проверки. 45-летний мужчина ранил полицейского ножом, обе стороны заявили о получении телесных повреждений.
На железнодорожном вокзале в Днепре возник конфликт между 45-летним мужчиной и представителями ТЦК во время проверки документов. В результате гражданский ножом ранил полицейского. Сам мужчина обратился с заявлением в полицию о нанесении ему сотрудником ТЦК телесных повреждений. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает УНН.
"Происшествие имело место сегодня утром на одном из вокзалов в городе Днепр. По предварительной информации, конфликтная ситуация между 45-летним мужчиной и представителями ТЦК возникла из-за того, что мужчина отказался предоставить военно-учетные документы для проверки. В дальнейшем мужчина достал из кармана нож, которым ранил полицейского Днепровского районного управления полиции №1", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранитель обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Орудие преступления правоохранители изъяли.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
"45-летний мужчина также обратился с заявлением в полицию о нанесении ему сотрудником ТЦК телесных повреждений. По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение)", - информирует полиция.
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По сети распространялось видео с места инцидента на вокзале.
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