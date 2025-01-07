В Днепре во время проверки документов ТЦК мужчина ранил полицейского: подробности

ukenru
Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
16:31 • 25280 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
15:13 • 63047 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
13:58 • 92658 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
13:21 • 100011 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 117591 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 167769 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 234692 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 479261 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 339722 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 454693 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты начали незаконную добычу руды в Запорожье

Оккупанты начали незаконную добычу руды в Запорожье

 • 79646 просмотра
«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

 • 105632 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

 • 100099 просмотра
«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

 • 102172 просмотра
Мощная магнитная буря, которая длилась неделю, идет на спад

Мощная магнитная буря, которая длилась неделю, идет на спад

 • 32547 просмотра
публикации
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 125850 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 131306 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 142305 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 214980 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 479261 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

 • 102172 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

 • 100099 просмотра
«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

 • 105632 просмотра
Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

 • 106059 просмотра
Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

 • 100396 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В Днепре во время проверки документов ТЦК мужчина ранил полицейского: подробности

В Днепре во время проверки документов ТЦК мужчина ранил полицейского: подробности

Киев  •  УНН

 • 4881 просмотра

Read in English

На железнодорожном вокзале Днепра произошел конфликт из-за отказа предоставить военные документы для проверки. 45-летний мужчина ранил полицейского ножом, обе стороны заявили о получении телесных повреждений.

На железнодорожном вокзале в Днепре возник конфликт между 45-летним мужчиной и представителями ТЦК во время проверки документов. В результате гражданский ножом ранил полицейского. Сам мужчина обратился с заявлением в полицию о нанесении ему сотрудником ТЦК телесных повреждений. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает УНН.

"Происшествие имело место сегодня утром на одном из вокзалов в городе Днепр. По предварительной информации, конфликтная ситуация между 45-летним мужчиной и представителями ТЦК возникла из-за того, что мужчина отказался предоставить военно-учетные документы для проверки. В дальнейшем мужчина достал из кармана нож, которым ранил полицейского Днепровского районного управления полиции №1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранитель обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Орудие преступления правоохранители изъяли.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

"45-летний мужчина также обратился с заявлением в полицию о нанесении ему сотрудником ТЦК телесных повреждений. По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение)", - информирует полиция.

В ТЦК прокомментировали мобилизацию в Николаеве забронированного мужчины7 янв. 2025, 07:54 • 18340 просмотров

Дополнение

По сети распространялось видео с места инцидента на вокзале.

Накануне нового года на территории Сумского городского ТЦК и СП произошел конфликт между двумя мужчинами, которые не являются сотрудниками учреждения. В результате инцидента один из них нанес другому телесные повреждения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
dneprДнепр
ukrainaУкраина
nikolaevНиколаев
sumyСумы