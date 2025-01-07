В ТЦК прокомментировали мобилизацию в Николаеве забронированного мужчины

В Николаевском ТЦК и СП отреагировали на заявление нардепа Александра Федиенко по мобилизации забронированного работника. Как указали в ТЦК, произошло автоматическое аннулирование бронирования военнообязанных некоторых предприятий. Впрочем, не был учтен статус критичности предприятия, на котором работает забронированный, поэтому в ТЦК начали служебную проверку, передает УНН.

Ранее нардеп Александр Федиенко заявил, что в Николаеве мобилизовали сотрудника предприятия ООО «АТФ „АГРО-ДЕЛО“ несмотря на то, что он был забронирован.

В ТЦК пояснили, что 5 ноября получили распоряжение от Николаевской районной военной администрации об отмене мобилизационных заданий (заказов) некоторым предприятиям, в том числе ООО «АТФ „АГРО-ДИЛО“».

«Согласно подпункту 2 пункта 12 Постановления КМУ №76 от 27 января 2023 (которая была действительной на тот момент) предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае «завершения предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмены». Установлено, что средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов состоялось автоматическое аннулирование бронирования военнообязанных работников вышеуказанного предприятия.

Однако, кроме наличия мобилизационного задания (заказа), из-за отмены которого и произошло аннулирование бронирования, указанное предприятие ранее было признано критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Поскольку должностными лицами Николаевского РТЦК и СП этот фактор не был учтен, по данному факту Николаевский областной ТЦК и СП проводит служебную проверку», - говорится в сообщении ТЦК.