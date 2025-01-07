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У ТЦК прокоментували мобілізацію в Миколаєві заброньованого чоловіка

У ТЦК прокоментували мобілізацію в Миколаєві заброньованого чоловіка

Київ • УНН

 • 22464 перегляди

ТЦК пояснив ситуацію з мобілізацією заброньованого працівника ТОВ "АТФ "АГРО-ДІЛО". Через автоматичне анулювання бронювання та неврахування статусу критично важливого підприємства розпочато службову перевірку.

У Миколаївському ТЦК та СП відреагували на заяву нардепа Олександра Федієнко щодо мобілізації заброньованого працівника. Як вказали в ТЦК,  відбулось автоматичне анулювання бронювання військовозобов’язаних  деяких підприємств. Втім не було враховано статус критичності підприємства, на якому працює заброньований, тоум у ТЦК розпочали службову перевірку, передає УНН

Раніше нардеп Олександр Федієнко заявив, що у Миколаєві мобілізували співробітника підприємства ТОВ "АТФ "АГРО-ДЕЛО" попри те,  що він був заброньований. 

У ТЦК пояснили, що 5 листопада отримали розпорядження від Миколаївської районної військової адміністрації щодо скасування мобілізаційних завдань (замовлень) деяким підприємствам, в тому числі ТОВ "АТФ "АГРО-ДІЛО"".

"Згідно з підпунктом 2 пункту 12 Постанови КМУ №76 від 27 січня 2023 (яка була дійсною на той момент) надана відстрочка підлягає анулюванню у разі "завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування". Встановлено, що засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відбулось автоматичне анулювання бронювання військовозобов’язаних працівників вищевказаного підприємства.

Проте, окрім наявності мобілізаційного завдання (замовлення), через скасування якого і відбулось анулювання бронювання, вказане підприємство раніше було визнано критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Оскільки посадовими особами Миколаївського РТЦК та СП цей фактор не був врахований, за даним фактом Миколаївський обласний ТЦК та СП проводить службову перевірку", - йдеться у повідомленні ТЦК.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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