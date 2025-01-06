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ТЦК може мобілізувати навіть заброньованих працівників - нардеп

ТЦК може мобілізувати навіть заброньованих працівників - нардеп

Київ • УНН

 • 23369 перегляди

Працівники ТЦК можуть не вносити дані про бронювання до реєстру "Оберіг" та мобілізувати заброньованих працівників. Після такої мобілізації працівникам критично важливих підприємств складно демобілізуватися.

Працівники територіальних центрів комплектування можуть не вносити відомості в реєстр "Оберіг" щодо бронювання військовозобов’язаних, через що працівників критично важливих підприємств, які заброньовані, можуть мобілізувати до армії. Також працівники ТЦК можуть мобілізовувати заброньованих працівників, анульовуючи надані їм відстрочки, через що потім людині складно демобілізуватися. Про це повідомив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, передає УНН

Деталі

"Досить багато на всіх нарадах казали про те, як треба прибрати так званий фрод (шахрайство - ред.), коли деякі керівники підприємств намагалися маніпулювати, коли оформлювали бронювання військовозобовʼязаним. Але тут я маю інший випадок. Коли у військовозобов’язаного є офіційно, законно, оформлено бронювання, але працівники центру комплектування не внесли це бронювання до системи оберіг. А я так розумію, що накази міністерства економіки звісно для них не накази. І таким чином фахівця оператора зв’язку мобілізували", - написав Федієнко.

В документі, опублікованому нардепом, від Тячівського ТЦК та СП вказується, що станом на 18 листопада під час перевірки військово-облікових даних у громадянина Олександра Вікторовича були відсутні відомості про перебування його на спеціальному військовому обліку, шляхом бронювання.

В подальшому начальником ТЦК солдата Олександра Вікторовича було призвано на військову службу під час загальної мобілізації.

"Отже, 18.11.2024 року підстав, які б перешкоджали призову військовозобов’язаного Олександра Вікторовича на військову службу під час мобілізації - не встановлено", - йдеться у відповіді ТЦК.

Також Федієнко навів ще один приклад мобілізації заброньованого працівника Миколаївським обласним ТЦК та СП.

"Отримав відповідь щодо мобілізації заброньованого працівника. Тобто так тепер можна, анулювати відстрочку працівнику критично важливого підприємства, навіть не звернувши увагу, що він був заброньований. Далі приписка, що Миколаївський обласний центр комплектування та соціальної підтримки діє в межах чинного законодавства. Проблематика всієї цієї історії що тепер таку людину демобілізувати неможливо. Підприємство втрачає критично важливого працівника. Ви можете поставити зарплату хоч сто тисяч, але ви не зможете убезпечити вашого працівника від подальшої мобілізації", - написав Федієнко.

Нагадаємо

На порталі "Дія" запустили сервіс анулювання бронювання для військовозобовʼязаних працівників.

На порталі "Дія" знову доступне автоматичне бронювання працівників від мобілізації. Система перевіряє дані кандидатів та надає відповідь протягом трьох днів, крім філій компаній та кінцевих бенефіціарів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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