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Анулювати бронювання працівника тепер можна в "Дії"

Анулювати бронювання працівника тепер можна в "Дії"

Київ • УНН

 • 21849 перегляди

На порталі "Дія" з'явилась можливість анулювати бронювання військовозобов'язаних працівників онлайн. Послуга доступна для керівників компаній та дозволяє швидко розбронювати співробітника для надання відстрочки іншому.

На порталі "Дія" запустили сервіс анулювання бронювання для військовозобовʼязаних працівників, повідомили у вівторок в "Дії", передає УНН.

Досягли ліміту заброньованих працівників? Розбронюйте працівника і надайте відстрочку іншому — онлайн, без затримок і помилок. Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній

- йдеться у повідомленні "Дії".

Як анулювати бронювання працівника на порталі Дія? 

  • Авторизуйтесь на порталі з електронним підписом юридичної особи;
    • Виберіть послугу Анулювання бронювання працівників;
      • Подайте заяву з даними про працівників на розбронювання;
        • Перевірте заяву та підпишіть її електронним підписом;
          • Очікуйте результат протягом доби — на електронній пошті та в особистому кабінеті.

            Податися на анулювання можна лише раз на 30 днів. А якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично.

            На порталі Дія відновилось бронювання працівників: як оформити за кілька кліків26.12.24, 19:18 • 35844 перегляди

            Тетяна Краєвська

            Тетяна Краєвська

            СуспільствоТехнології

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