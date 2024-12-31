Анулювати бронювання працівника тепер можна в "Дії"

На порталі "Дія" запустили сервіс анулювання бронювання для військовозобовʼязаних працівників, повідомили у вівторок в "Дії", передає УНН.

Досягли ліміту заброньованих працівників? Розбронюйте працівника і надайте відстрочку іншому — онлайн, без затримок і помилок. Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній - йдеться у повідомленні "Дії".

Як анулювати бронювання працівника на порталі Дія?

Авторизуйтесь на порталі з електронним підписом юридичної особи;

Виберіть послугу Анулювання бронювання працівників;

Подайте заяву з даними про працівників на розбронювання;

Перевірте заяву та підпишіть її електронним підписом;

Очікуйте результат протягом доби — на електронній пошті та в особистому кабінеті.

Податися на анулювання можна лише раз на 30 днів. А якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично.

На порталі Дія відновилось бронювання працівників: як оформити за кілька кліків