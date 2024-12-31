Аннулировать бронирование работника теперь можно в "Дії"
Киев • УНН
На портале «Дія» появилась возможность аннулировать бронирование военнообязанных работников онлайн. Услуга доступна для руководителей компаний и позволяет быстро разбронировать сотрудника для предоставления отсрочки другому.
На портале «Дія» запустили сервис аннулирования бронирования для военнообязанных работников, сообщили во вторник в «Дії», передает УНН.
Достигли лимита забронированных работников? Разбронируйте работника и предоставьте отсрочку другому - онлайн, без задержек и ошибок. Услуга доступна для руководителей и уполномоченных лиц компаний
Как аннулировать бронирование работника на портале Дія?
- Авторизуйтесь на портале с электронной подписью юридического лица;
- Выберите услугу Аннулирование бронирования работников;
- Подайте заявление с данными о работниках на разбронирование;
- Проверьте заявление и подпишите его электронной подписью;
- Ожидайте результат в течение суток - на электронной почте и в личном кабинете.
Податься на аннулирование можно только раз в 30 дней. А если компания теряет статус критичности, то бронирование аннулируется автоматически.
На портале Дія возобновилось бронирование работников: как оформить в несколько кликов26 дек. 2024, 17:18 • 34640 просмотров