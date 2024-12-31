Аннулировать бронирование работника теперь можно в "Дії"

На портале «Дія» запустили сервис аннулирования бронирования для военнообязанных работников, сообщили во вторник в «Дії», передает УНН.

Достигли лимита забронированных работников? Разбронируйте работника и предоставьте отсрочку другому - онлайн, без задержек и ошибок. Услуга доступна для руководителей и уполномоченных лиц компаний - говорится в сообщении «Дії».

Как аннулировать бронирование работника на портале Дія?

Авторизуйтесь на портале с электронной подписью юридического лица;

Выберите услугу Аннулирование бронирования работников;

Подайте заявление с данными о работниках на разбронирование;

Проверьте заявление и подпишите его электронной подписью;

Ожидайте результат в течение суток - на электронной почте и в личном кабинете.

Податься на аннулирование можно только раз в 30 дней. А если компания теряет статус критичности, то бронирование аннулируется автоматически.

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