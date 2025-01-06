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ТЦК может мобилизовать даже забронированных работников - нардеп

ТЦК может мобилизовать даже забронированных работников - нардеп

Киев  •  УНН

 • 5246 просмотра

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Работники ТЦК могут не вносить данные о бронировании в реестр «Оберіг» и мобилизовать забронированных работников. После такой мобилизации работникам критически важных предприятий сложно демобилизоваться.

Работники территориальных центров комплектования могут не вносить сведения в реестр «Оберіг» по бронированию военнообязанных, из-за чего работников критически важных предприятий, которые забронированы, могут мобилизовать в армию. Также работники ТЦК могут мобилизовать забронированных работников, аннулируя предоставленные им отсрочки, из-за чего потом человеку сложно демобилизоваться. Об этом сообщил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, передает УНН

Детали

«Достаточно много на всех совещаниях говорили о том, как надо убрать так называемый фрод (мошенничество - ред.), когда некоторые руководители предприятий пытались манипулировать, когда оформляли бронирование военнообязанным. Но здесь я имею другой случай. Когда у военнообязанного есть официально, законно, оформлено бронирование, но работники центра комплектования не внесли это бронирование в систему оберег. А я так понимаю, что приказы министерства экономики конечно для них не приказы. И таким образом специалиста оператора связи мобилизовали», - написал Федиенко.

В документе, опубликованном нардепом, от Тячевского ТЦК и СП указывается, что по состоянию на 18 ноября во время проверки военно-учетных данных у гражданина Александра Викторовича отсутствовали сведения о пребывании его на специальном воинском учете, путем бронирования.

В дальнейшем начальником ТЦК солдат Александр Викторович был призван на военную службу во время всеобщей мобилизации.

«Итак, 18.11.2024 года оснований, которые бы препятствовали призыву военнообязанного Александра Викторовича на военную службу по мобилизации - не установлено», - говорится в ответе ТЦК.

Также Федиенко привел еще один пример мобилизации забронированного работника Николаевским областным ТЦК и СП.

«Получил ответ по мобилизации забронированного работника. То есть так теперь можно, аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже не обратив внимание, что он был забронирован. Далее приписка, что Николаевский областной центр комплектования и социальной поддержки действует в рамках действующего законодательства. Проблематика всей этой истории что теперь такого человека демобилизовать невозможно. Предприятие теряет критически важного работника. Вы можете поставить зарплату хоть сто тысяч, но вы не сможете обезопасить вашего работника от дальнейшей мобилизации», - написал Федиенко.

Напомним,

На портале «Дія» запустили сервис аннулирования бронирования для военнообязанных работников.

На портале «Дія» снова доступно автоматическое бронирование работников от мобилизации. Система проверяет данные кандидатов и предоставляет ответ в течение трех дней, кроме филиалов компаний и конечных бенефициаров.

Павел Башинский

Павел Башинский

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