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У Сумському ТЦК прокоментували смерть чоловіка після побиття

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На території Сумського ТЦК стався конфлікт між двома чоловіками, які не є співробітниками установи. Постраждалого доставили до лікарні, поліція встановлює обставини події.

Напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є співробітниками установи. В результаті інциденту один із них наніс іншому тілесні ушкодження. На це відреагувала пресслужба Сумського ТЦК та СП у Facebook, пише УНН.

Напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є співробітниками ТЦК та СП, в результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження,

- йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що постраждалого доставила швидка до лікарні, яку викликала чергова зміна. Водночас факт бійки зафіксувала міська поліція. У ТЦК зауважили, що особовий склад всебічно сприяє слідству та допомагає поліції, яка працює над встановленням всіх обставин події. 

У Сумському ТЦК закликали медіа та громадськість уникати поширення неперевірених даних і спекулятивних тверджень.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, 40-річний чоловік отримав черепно-мозкову травму в Сумському ТЦК під час конфлікту з військовослужбовцем. Постраждалий помер у лікарні, поліція встановила особу підозрюваного.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
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