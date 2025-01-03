У Сумському ТЦК прокоментували смерть чоловіка після побиття

Напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є співробітниками установи. В результаті інциденту один із них наніс іншому тілесні ушкодження. На це відреагувала пресслужба Сумського ТЦК та СП у Facebook, пише УНН.

Напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є співробітниками ТЦК та СП, в результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження, - йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що постраждалого доставила швидка до лікарні, яку викликала чергова зміна. Водночас факт бійки зафіксувала міська поліція. У ТЦК зауважили, що особовий склад всебічно сприяє слідству та допомагає поліції, яка працює над встановленням всіх обставин події.

У Сумському ТЦК закликали медіа та громадськість уникати поширення неперевірених даних і спекулятивних тверджень.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, 40-річний чоловік отримав черепно-мозкову травму в Сумському ТЦК під час конфлікту з військовослужбовцем. Постраждалий помер у лікарні, поліція встановила особу підозрюваного.